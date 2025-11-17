V času covida zaigral svojo smrt, zdaj so šefa Volkov ujeli v Španiji

Družina Wilmerja Chavarrie 'Pipa' je leta 2021 oznanila, da je umrl zaradi srčne kapi, ki naj bi bila posledica covida-19.

V resnici pa je eden najbolj iskanih kriminalcev v Ekvadorju spremenil svojo identiteto in pobegnil v Evropo. Španska policija ga je zdaj aretirala na letališču v Malagi, potem ko je pripotoval iz Maroka pod lažnim imenom, poroča španska televizija Antena 3.

Ekvadorski predsednik Daniel Noboa je po aretaciji pojasnil, da je Pipo zaigral svojo smrt in pobegnil v tujino, od tam pa naj bi še naprej vodil vse kriminalne posle tolpe Los Lobos (Volkovi). Naročal naj bi umore, nadzoroval nezakonito rudarjenje v Ekvadorju in v sodelovanju z mehiškim kartelom Jalisco Nueva Generación upravljal poti za preprodajo drog.