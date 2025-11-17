V času covida zaigral svojo smrt, zdaj so šefa Volkov ujeli v Španiji

Družina Wilmerja Chavarrie 'Pipa' je leta 2021 oznanila, da je umrl zaradi srčne kapi, ki naj bi bila posledica covida-19.
V resnici pa je eden najbolj iskanih kriminalcev v Ekvadorju spremenil svojo identiteto in pobegnil v Evropo. Španska policija ga je zdaj aretirala na letališču v Malagi, potem ko je pripotoval iz Maroka pod lažnim imenom, poroča španska televizija Antena 3.
Ekvadorski predsednik Daniel Noboa je po aretaciji pojasnil, da je Pipo zaigral svojo smrt in pobegnil v tujino, od tam pa naj bi še naprej vodil vse kriminalne posle tolpe Los Lobos (Volkovi). Naročal naj bi umore, nadzoroval nezakonito rudarjenje v Ekvadorju in v sodelovanju z mehiškim kartelom Jalisco Nueva Generación upravljal poti za preprodajo drog.
Tako Ekvador kot ZDA so Los Lobos označile za teroristično organizacijo, ekvadorski notranji minister John Reimberg pa je aretacijo označil za zgodovinski dan za njegovo državo.
Volkovi veljajo za najmočnejšo kriminalno združbo v Ekvadorju, ki ima po nekaterih ocenah 8000 članov. Pripisujejo jim odgovornost za velik porast nasilja v tej južnoameriški državi.
Država je v zadnjih letih postala pomembno središče trgovine s kokainom, rivalske tolpe pa se borijo za nadzor. Ekvador sicer ne proizvaja prepovedanih drog, meji pa na državi, Peru in Kolumbijo, ki veljata za vodilni proizvajalki.
