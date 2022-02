Preprosta igrica, ki je postala fenomen: zakaj je tako privlačna?

Iz dolgčasa zaradi protikoronskih omejitev se je rodil milijonski posel. Valižanski programer, ki živi in dela v Združenih državah Amerike, je spletno besedno igro Wordle, ki je obnorela svet, prodal medijski hiši New York Times. Preprosto igrico si je programer lani izmislil zase in za svojo partnerico, da bi si popestrila dneve v času 'lockdowna'. Ko jo je objavil na spletu, je v nekaj mesecih postala fenomen in pred zaslone mobilnikov, tablic ter računalnikov prikovala na milijone ljudi. Zakaj je tako privlačna?