Med epidemijo množično po kocke, Lego bo zaposlene nagradil z dopustom in dodatkom

Družine so bile leta 2020 dlje časa ujete med štirimi stenami in iskale nove stare načine za kakovostno preživljanje prostega časa. Kot so sporočili z Lega, je njihova ponudba iger pritegnila ljudi vseh starosti in zanimanj. Najbolj zaželeni modeli priljubljenih kock so bili Lego City, Lego Star War in Lego Harry Potter. Najbolj zagreti so se lahko lotili sestavljanja 9090 kosov kock potapljajočega se Titanika, ki stane okoli 600 evrov.

Lastniki so se tako odločili, da se bodo zahvalili delavcem s tremi dnevi dodatnega dopusta in dodatkom k plači. "Družina lastnikov Kristiansen se želi kolegom zahvaliti z dodatnimi tremi dnevi dopusta ob koncu leta 2021," so zapisali v izjavi za javnost. "To je bilo izjemno leto za skupino Lego in naši kolegi so v tem letu delali neverjetno trdo," so zapisali in razkrili, da bodo zaposleni aprila dobili tudi dodatek k plači, katerega višine sicer še niso sporočili. V prvi polovici leta je Lego po svetu odrl več kot 60 novih trgovin, več kot 40 na Kitajskem.