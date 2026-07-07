V času Macronovega obiska v Damasku odjeknile eksplozije

Macron je v ponedeljek zvečer prispel v Damask kot prvi voditelj zahodnoevropske države, odkar so nove sirske oblasti decembra 2024 prevzele oblast.

Eksploziji sta odjeknilu v trenutku, ko je Macron vstopil v predsedniško palačo, povzročile naj bi ju eksplozivne naprave, poroča AP News.

Tiskovno predstavništvo francoskega predsednika je sporočilo, da je predsednik na varnem in nadaljuje svoj obisk v Siriji.