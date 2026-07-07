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V času Macronovega obiska v Damasku odjeknile eksplozije

Damask, 07. 07. 2026 09.49 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
N.V.
Francoski predsednik Emmanuel Macron in sirski predsednik Ahmed al Šara

Ravno v času, ko se francoski predsednik Emmanuel Macron nahaja v sirski prestolnici Damask, so tam odjeknile eksplozije. Vzrok za zdaj še ni znan, prav tako še ni informacij o morebitnih žrtvah.

Macron je v ponedeljek zvečer prispel v Damask kot prvi voditelj zahodnoevropske države, odkar so nove sirske oblasti decembra 2024 prevzele oblast. 

Eksploziji sta odjeknilu v trenutku, ko je Macron vstopil v predsedniško palačo, povzročile naj bi ju eksplozivne naprave, poroča AP News.

Tiskovno predstavništvo francoskega predsednika je sporočilo, da je predsednik na varnem in nadaljuje svoj obisk v Siriji.

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"Prišel sem izraziti zavezanost Francije sirskemu ljudstvu. Za suvereno Sirijo, združeno v svoji raznolikosti in v miru s svojimi sosedami," je Macron kmalu po prihodu zapisal na spletu. "Skupaj odprimo novo poglavje stabilnosti in miru."

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Damask obiskala že v začetku leta, prav tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, piše AP News.

Macron je maja 2025 v Parizu gostil sirskega predsednika Ahmeda al Šaro, ko je evropske voditelje in ZDA pozval, naj končajo dolgoletne sankcije proti Damasku. Večina teh sankcij je bila od takrat odpravljena.

Pariz je podpiral novo sirsko vodstvo tudi v času, ko so bili drugi skeptični do konservativne oblasti al Šare in njegove nekdanje vloge vodje oborožene skupine Hajat Tahrir al Šam, ki je bila v preteklosti povezana z Al Kaido. Zahodne vlade so bile še posebej zaskrbljene zaradi obravnave in vključevanja žensk ter manjšin v novi sirski vladi ter zaradi vprašanja, ali se bo država preoblikovala v bolj demokratično ureditev.

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KOMENTARJI9

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Samo navijač
07. 07. 2026 11.33
Zahodni tati pa se naprej brez vsake sramote kradejo sirsko nafto. Najvisji standard demokracije, bruh.
Odgovori
+2
2 0
Samo navijač
07. 07. 2026 11.31
Fuj s kom se je srecal. Radikalni sekalec glav je predsednik . Za kozlat.
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
07. 07. 2026 11.15
A Goloba je pa doma pozabil.,?
Odgovori
+1
2 1
. .
07. 07. 2026 11.15
V času Macronovega obiska v Damasku odjeknile eksplozije ------- A se je v gate ?
Odgovori
+4
4 0
Odisej25
07. 07. 2026 11.00
Vsa hinavščina, vsa korupcija, vsa zlaganost svetovne politike se kaže v teh dejanjih, ko mednarodnega terorista, za katerega so obljubljali nagrado 10 milijonov dolarjev, ker je rezal glave nič krivim zahodnjakom, zdaj obiskujejo EU politiki in se z njim dogovarjajo. Komu je rezal glave Asad? Samo islamskim skrajnežem tipa Al Šaro.
Odgovori
+7
7 0
Odisej25
07. 07. 2026 11.06
pa še to: Asadu so Francozi podelili najvišje možno odlikovanje in sicer Legijo časti. Zakaj so mu jo podelili? Zato, ker je takoj ob pričetku vladanja , vpeljal mnogo zakonov, ki so demokratizirali Sirijo. V njegovem začetnem času, so vse tri religije sobivale v harmoniji, Sirija je postajala izrazito sekularna država, pravi vzgled ostalim državam na BV. Ampak to je ZDA motilo. Tako je Obama sprožil operacijo ''Timbersicamore'' s katero so podprli, oborožili in financirali islamske skrajneže z namenom, da rušijo Sirijo in Asada. Potem so ZDA zasedle teritorije bogate s nafto in jo začele dobesedno krasti Sirijcem.
Odgovori
+4
4 0
JP2022
07. 07. 2026 11.08
yes, odisej res je.. plus macron, predsednik s pretečenim rokom trajanja , njegova stranka Renaissance ima cca 15% volinega telesa in je 3 ali celo 4 stranka v franciji. sedaj pač dela samo še za interese globalnega kapitala
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+2
2 0
bu?e24 1
07. 07. 2026 10.50
Zahod obiskuje svoje glavorezce hezbolah je pa nevaren ker se brani
Odgovori
+8
8 0
zof4
07. 07. 2026 11.03
Točno ta Hezbolah se je junaško boril proti tem glavorescem.
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+1
2 1
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