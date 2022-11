V času napada v Virginiji je bil na kampusu tudi 23-letni Slovenec

"Obvestilo: AKTIVEN NAPADALEC. Poročilo o streljanju na območju ceste Culbreth. TECI, SKRIJ SE, BORI SE," je pisalo v sporočilu, ki se je študentom zdelo nenavadno. Kot je pojasnil Hvala, so že kdaj prej prejeli kakšno obvestilo o spolnih napadih, vsa obvestila pa so vedno vsebovala tudi dolga pojasnila. "Prav zato sprva nismo verjeli, da gre res za napad," razlaga.

Njegovo stanovanje se nahaja le približno 300 ali 400 metrov od kraja napada. "Ko smo slišali pokanje, smo najprej mislili, da gre za petarde, in se nismo preveč prestrašili. Potem smo dobili prvo obvestilo o streljanju in si mislili, da je nekdo vdrl v sistem," pravi.

Anžej T. Hvala se je v mesto Charlottesville v okviru magistrskega programa na univerzi Mclntire School of Commerce preselil konec avgusta, po koncu semestra pa se decembra vrača v Evropo. Okoli 22.40 po lokalnem času (4.40 po našem času) so s sošolci v njegovem stanovanju zaključevali študijsko nalogo. "Zdelo se nam je, da smo slišali nekakšno pokanje, dve minuti kasneje pa smo na telefone dobili obvestilo o streljanju," pravi.

Potem pa so prejeli še tri podobna sporočila, po kampusu so zatulile sirene. "Hitro smo ugotovili, da je zadeva veliko bolj resna, kot smo sprva mislili," pripoveduje.

V njegov študijski program je vključenih 30 študentov, vsi bivajo na kampusu. Po prejetih obvestilih so se tako povezali, skoraj vsi sošolci in sošolke pa so prišli v njegovo stanovanje. "Zaklenili smo se in spremljali, kaj se dogaja. Novice smo iskali po vseh možnih kanalih, vse od Twitterja pa do policijskih kanalov in medijev," pravi.

"V enem trenutku je vladala konkretna negotovost. Nismo vedeli, kje se napadalec nahaja. Informacij ni bilo. Malo smo bili v strahu, da bi lahko prišel v naše študentsko naselje," razlaga in dodaja, da so takrat vsi klicali domov. "Vsi smo poskušali kontaktirati bližnje, tudi starši, vsi so se javili, so bili v šoku," pravi. Sam je sicer edini Slovenec v programu, a njegovi sošolci in sošolke prihajajo iz 19 različnih držav.