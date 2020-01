'Vremenski pogoji niso bili primerni za letenje'

Ameriška zvezna uprava za letalski promet (FAA) je sporočila, da nesrečo preiskuje, pridružil se jim je tudi FBI. Ob strmoglavljenju je helikopter zagorel, to pa je gasilcem in reševalcem še otežilo dostop do kraja nesreče.

Losangeleška policija je potrdila, da so zaradi slabe vidljivosti prizemljili vse svoje helikopterje.

Podatki o letu, ki jih je pridobil ameriški TMZ, kažejo, da se je helikopter ameriškega košarkarja s prvimi težavami zaradi vremena soočil, ko so leteli nad losangeleškim živalskim vrtom. Območje so obkrožili najmanj šestkrat pri zelo nizki višini, okoli 270 metrov nad terenom. Kot piše TMZ, so verjetno čakali, da se razmere izboljšajo.

Pilot je kontaktiral kontrolni center na letališču Burbank okoli 9.30 zjutraj po lokalnem času. Nato je helikopter obrnil proti severu, kasneje pa proti zahodu. Okoli 9.40 so se znašli v še gostejši megli, zato so zavili proti jugu. To je bila kritična poteza, saj so zavili proti hribovitem predelu. Nato se je helikopter hitro povzpel s 360 na 600 metrov, nekaj trenutkov kasneje pa trčil v bližnji hrib pri višini 520 metrov. Podatki kažejo, da so leteli s hitrostjo 300 kilometrov na uro.