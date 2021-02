V času zaprtja mesta zaradi koronavirusa se Perth sooča z gozdnimi požari

"Požar se trenutno razprostira na 7000 hektarjih, njegov obseg pa meri približno 75 kilometrov," je za medije dejal namestnik komisarja gasilske in nujne službe Craig Waters. Močan veter je čez noč precejšnje število prebivalcev prisilil, da so pobegnili s svojih domov, na stotine so jih pričakovali v evakuacijskih centrih, je dejal. Domačini so povedali, da so jih v zgodnjih torkovih urah zbudila nujna opozorila. "Mislim, da je bilo okoli tretje ure zjutraj, stali smo na svojem balkonu v The Vines in videli, da se je požar približeval čez hrib," je povedala ženska v evakuacijskem centru.

Čeprav so posadke še vedno ocenjevale škodo, je lokalni župan Kevin Bailey nacionalni radioteleviziji ABCpovedal, da je poškodovanih vsaj 30 domov. En gasilec je zaradi vdihavanja dima pristal v bolnišnici, kjer je že okreval, drugih poročil o poškodbah pa ni bilo, je dejal Bailey.