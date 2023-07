V Čečeniji brutalno pretepli preiskovalno novinarko in ji zlomili prste

Ugledno preiskovalno novinarko Eleno Milašino so na poti na sodišče v ruski republiki Čečeniji hudo pretepli zamaskirani moški in ji zlomili prste. Milašini sicer grožnje niso nič kaj tujega, veliko jih je do sedaj prejela od čečenskega voditelja.

Milašina je potovala s svojim odvetnikom Aleksandrom Nemovom na sodišče, da bi prisostvovala izreku zaporne kazni Zaremi Musajevi, materi treh Kadirovih kritikov v izgnanstvu. Njun avtomobil so prestregli, ko sta se peljala v glavno mesto republike Grozni. "To je bila klasična ugrabitev," je v bolnišnici v Groznem čečenskemu predstavniku za človekove pravice povedala Milašina, ki piše za časopis Novaja Gazeta. "Priklenili so nas, nato pa vrgli našega voznika iz avtomobila, splezali v avtomobil, nam nagnili glave navzdol, mi zvezali roke, me prisilili, da sem pokleknila, in mi pristavili pištolo na glavo."

Jelena Milašina

Njen delodajalec je povedal, da je utrpela notranjo poškodbo možganov in ima zlomljene prste. Poleg tega so ji obrili glavo in ji obraz prelili z zeleno barvo. Poškodovan je bil tudi Nemov. Skupina za pravice Crew proti mučenju je objavila sliko, na kateri je vidna rana na njegovi nogi, ki je bila po njihovih besedah verjetno narejena z nožem.

Milašina je februarja 2022 za nekaj časa pobegnila iz Rusije, potem ko jo je Kadirov označil za teroristko in dodal, da "so vedno odstranili teroriste in njihove pomočnike". Napadena je bila že leta 2020 skupaj s še eno odvetnico Marino Dubrovino. Milašina je od zloglasnega čečenskega voditelja Ramzana Kadirova v preteklosti že prejela grožnje s smrtjo. Njeno preiskovalno poročanje o kršitvah človekovih pravic v Čečeniji je sledilo stopinjam dveh žensk, ki sta bili umorjeni zaradi svojega pogumnega dela. Leta 2006 je bila v Moskvi umorjena sodelavka Nove Gazete Ana Politkovska, v Groznem pa so ugrabili in ustrelili njeno prijateljico in borko Natalijo Estemirovo.

Ana Politkovska