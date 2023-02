V čelnem trčenju tovornjaka in avtobusa v Južni Afriki umrlo 20 ljudi

"20 ljudi je tragično umrlo v nesreči, v kateri je tovornjak za prevoz gotovine v ponedeljek na avtocesti izgubil nadzor in čelno trčil v nasproti vozeči avtobus," so v izjavi zapisali na prometnem oddelku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Tri osebe so našli mrtve ob cesti, 16 pa ob reki – vse so ob prihodu razglasili za mrtve," je sporočila južnoafriška reševalna služba ER24. "Od 69 potnikov, za katere je bilo potrjeno, da so bili zaradi različnih poškodb prepeljani v bolnišnico, je en bolnik umrl," so dodali.

Policijski potapljači medtem preverjajo reko, da bi videli, ali je koga odneslo.

Številne južnoafriške regije, vključno s provinco Limpopo, so v zadnjih dneh zajela močna neurja z dežjem. Nalivi so povzročili poplave v več regijah, v katerih je po zadnjih podatkih življenje izgubilo najmanj 12 ljudi. Vlada je zaradi poplav razglasila izredne razmere.