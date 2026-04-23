V čelnem trčenju vlakov na Danskem najmanj deset poškodovanih

Vlaka sta trčila na progi med mestom Hillerod in vasjo Kagerup na vzhodu Danske, približno 40 kilometrov severno od prestolnice Koebenhavn. Policija je obvestilo o nesreči prejela ob 6.30.

Službe za nujno pomoč so sporočile, da je bilo v nesreči poškodovanih deset ljudi, medtem ko nekateri mediji na Danskem poročajo, da je ranjenih 17, štirje pa naj bi bili v kritičnem stanju.

"Poškodovani so potniki. Vsi so že zapustili vlaka, nihče ni ostal ujet," besede predstavnike za odnose z javnostmi tamkašnjih reševalcev navaja Reuters. Kot je sporočila gasilska enota, so poškodovane že odpeljali z reševalnimi vozili in helikopterji.

Policija je sporočila, da je šlo za resen incident, in da so na kraju nesreče še vedno prisotni številni policisti, reševalci in gasilci.

Vlaka sta po navedbah danske javne radiotelevizije DR čelno trčila pri dokaj visoki hitrosti. Železniško progo so zaprli v obe smeri. Obseg škode za zdaj ni znan.