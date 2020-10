V Celovcu oskrunili spomenik koroški enotnosti

Spomenik v središču Celovca so neznanci ponoči pomazali s črno in turkizno barvo, zraven pa v slovenščini napisali Smrt fasizmu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Pristojne oblasti so davi uvedle preiskavo incidenta. Višina škode še ni znana. Vandalizem je sprožil ogorčenje med avstrijskimi politiki. "Gre za znamenje radikalizma in v tem primeru tudi neumnosti," je poudaril koroški deželni glavar Peter Kaiser.

"Včeraj smo preko meja Koroške poslali sporočilo enotnosti in miru. Oči sveta so bile uprte v Koroško. Ta ignorantska uničevalna jeza je povzročila škodo, a zaradi nje ne bomo skrenili s poti," pa je poudaril predsednik deželnega zbora avstrijske Koroške Reinhart Rohr .

Kritični so tudi predsedniki vseh treh organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. "To so dejanja radikalizma, ki ne bi smel imeti mesta v skupni Koroški in Evropi," je poudaril predsednik Skupnosti koroških Slovencev (SKS) Bernard Sadovnik. V svojem in imenu Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) je vandalizem obsodil predsednik te organizacije Valentin Inzko."To zlobno hujskaštvo ni ničesar izgubilo na Koroškem 21. stoletja," pa je bil oster predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug, še poroča APA.