V centru razcveta umetne inteligence prepovedali nove podatkovne centre

San Francisco je eno najpomembnejših svetovnih središč razvoja umetne inteligence. V mestu imata sedež OpenAI in Anthropic, zdaj pa so mestne oblasti začasno ustavile razvoj dela infrastrukture, ki poganja AI.
Mestni odbor nadzornikov je v torek soglasno potrdil 45-dnevni moratorij na nove podatkovne centre, poroča Bloomberg.
Ukrep je začel veljati takoj.
Začasno prepoved je mogoče podaljšati za približno dve leti, mestne oblasti pa bodo v tem času preučile možnosti za uvedbo trajnejših omejitev.
Mesto niti ne ve natančno, koliko podatkovnih centrov ima
San Francisco po navedbah Bloomberga trenutno nima celovitega pregleda nad številom podatkovnih centrov, ki že delujejo znotraj njegovih meja.
Mesto se sicer z začasno prepovedjo pridružuje drugim ameriškim skupnostim, ki so začele omejevati razvoj podatkovnih centrov.
Podobne poteze so sprejeli tudi v zvezni državi New York.
V ozadju so predvsem pomisleki glede porabe vode, stroškov električne energije in vplivov podatkovnih centrov na okolje.
Izpostavili projekt v Bayview-Hunters Pointu
Ena od sopredlagateljic ukrepa je mestna nadzornica Connie Chan, ki kandidira za naslednico Nancy Pelosi v ameriškem kongresu.
Predlagatelji odloka so posebej izpostavili načrtovani projekt v mestni četrti Bayview-Hunters Point, kjer že stojijo drugi podatkovni centri.
Po njihovih navedbah je območje že zdaj prekomerno obremenjeno z onesnaženostjo zraka in vprašanji okoljske pravičnosti.
V središču AI-booma omejujejo njegovo infrastrukturo, podjetja iščejo rešitve v Evropi
Odločitev je posebej zanimiva zaradi položaja San Francisca v svetovni industriji umetne inteligence. V mestu imata sedež OpenAI in Anthropic, dve izmed najpomembnejših podjetij v sedanjem razcvetu generativne umetne inteligence.
Moratorij v San Franciscu prihaja v času, ko se gradnja infrastrukture za umetno inteligenco vse bolj širi tudi zunaj ZDA. Razlog ni le bližina uporabnikov, ampak predvsem ogromna potreba podatkovnih centrov po električni energiji, zemljiščih in zmogljivih omrežnih priključkih. OpenAI denimo pri izbiri lokacij izrecno navaja kombinacijo električne energije, zemljišč, dovoljenj, prenosnega omrežja, delovne sile in podpore lokalnega okolja.
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