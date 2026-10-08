V centru razcveta umetne inteligence prepovedali nove podatkovne centre

San Francisco je eno najpomembnejših svetovnih središč razvoja umetne inteligence. V mestu imata sedež OpenAI in Anthropic, zdaj pa so mestne oblasti začasno ustavile razvoj dela infrastrukture, ki poganja AI.

Mestni odbor nadzornikov je v torek soglasno potrdil 45-dnevni moratorij na nove podatkovne centre, poroča Bloomberg.

Ukrep je začel veljati takoj.

Začasno prepoved je mogoče podaljšati za približno dve leti, mestne oblasti pa bodo v tem času preučile možnosti za uvedbo trajnejših omejitev.