V Chicagu se začenja demokratska konvencija

Po tednih zgodovinskih pretresov in preobratov v kampanji se v Chicagu začenja demokratska konvencija, na kateri bo podpredsednica Kamala Harris uradno sprejela predsedniško nominacijo. Zbor demokratov bo zaradi vala energije in navdušenja ob novi kandidatki videti precej drugače, kot se je zdelo še pred mesecem dni, ko so v razdeljeni in pesimistični stranki dvomili, da predsednik Joe Biden lahko premaga Donalda Trumpa. Harrisova ima precej boljše možnosti, stranko je poenotila, kljub temu pa bodo konvencijo vse dni spremljali protesti zaradi vojne v Gazi in ameriške politike na Bližnjem vzhodu.