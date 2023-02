V Čilu na več tisoč hektarjih aktivnih več kot 200 požarov

V požarih je bilo doslej po navedbah notranjega ministrstva poškodovanih skoraj tisoč ljudi, uničene ali poškodovane so številne hiše. Nacionalna služba za preprečevanje in odzivanje na nesreče v Čilu je sporočila, da je aktivnih 251 požarov, od katerih jih 80 ni pod nadzorom.

Požari, ki jih je sprožil uničujoč vročinski val, ogrožajo več podeželskih mest, uničili so najmanj 88 hiš in zajeli 47.000 hektarjev gozda, so sporočili. Vlada je razglasila izredne razmere v pokrajinah Araukanija, Nuble in Bio Bio.