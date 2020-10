V Čilu policija nad protestnike s solzivcem

Policija se je v nedeljskih napetih obračunih s protestniki v čilski prestolnici množice lotila s solzivcem in vodnimi topovi. Medtem ko so protestniki na oborožene policiste metali kamenje in ognjene krogle, je zagorela tudi cerkev. S protesti je množica zaznamovala eno leto od množičnih demonstracij, ko so zahtevali obsežne reforme pokojninskega, zdravstvenega in izobraževalnega sistema v Čilu.

Shodi so se začeli 18. oktobra 2019 in se nadaljevali do decembra, zaradi česar je vojska odšla na ulice prvič po vladavini generala Augusta Pinocheta v osemdesetih letih. Protesti pod vodstvom študentov, ki so protestirali zaradi povišanja vozovnic za metro in močnega povišanja življenjskih stroškov, so razkrili globoko nezadovoljstvo zaradi neenakosti v čilski družbi. Med protesti je bilo ubitih vsaj 30 ljudi, okoli 2.500 je bilo ranjenih in 2.800 aretiranih. 25. oktobra bodo Čilenci na referendumu glasovali o tem, ali bodo odpravili ustavo iz obdobja diktature v državi. To je bila ključna zahteva lanskih protestov, zato so letos demonstranti mahali s plakati, na katerih je jasno pisalo "da".