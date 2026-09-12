V Čilu v požaru v domu za starejše umrlo najmanj 16 ljudi

Nesreča se je po navedbah oblasti zgodila v bližini mesta Pitrufquen na jugu države. Iz stavbe so rešili deset ljudi, ki so jih zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico.

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Fotografije, ki jih je objavil časnik La Tercera, prikazujejo velike plamene, ki švigajo s strehe stavbe. Posredovalo je več gasilskih enot in reševalnih ekip iz okoliških krajev.

Ob izbruhu požara je bilo v domu skupno 26 ljudi.