V Čilu več kot 100 mrtvih, so bili požari podtaknjeni?

Gozdni požari so zajeli Čile in številne domove spremenili v prah. Najhuje je bilo v regiji Valparaiso, in sicer v mestu Vina del Mar, ki je priljubljeno obmorsko letovišče. Ognjeni zublji so požrli več sosesk, najmanj 112 ljudi pa je umrlo. Uničen je tudi znameniti botanični vrt.

Ministrstvo za zdravje je na območju postavilo začasne terenske bolnišnice, za razbremenitev zdravnikov pa so tam zaposlili še študente medicine. V nedeljo je prizadeta območja obiskal tudi čilski predsednik Gabriel Boric in opozoril, da bi se število žrtev še lahko povečalo. Predsedniško počitniško hišo na obali Vina del Mar, ki je obdana z visokimi vrtovi bodo začasno spremenili v center za prosti čas za otroke družin, ki so jih prizadeli požari.

Guverner regije Valparaiso, Rodrigo Mundaca je sicer poudaril, da bi lahko bili požari tudi podtaknjeni. "Začeli so se na štirih točkah, vsi hkrati," je opozoril. "Morali bomo ugotoviti, kdo je odgovoren." Požari so se namreč začeli v gozdnih območjih, ki so zelo težko dostopna in se kmalu preselili v gosto poseljene soseske, kljub hitrim prizadevanjem oblasti, da bi upočasnile plamene. Poleg tega je gašenje požarov močno oteževala nizka vlažnost, veter in izjemno visoke temperature. V več mestih je razglašena policijska ura.