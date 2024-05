98-letnica bežala skoraj deset kilometrov z okupiranega ozemlja

"Zbudila sem se v zvokih streljanja, bilo je grozljivo," je dejala Lomikovska v video intervjuju, ki ga je objavila policija v Donecku. V spremljajočem kaosu in hitrem odhodu, je bila Lomikovska ločena od sina dveh snah, od katerih je eno nekaj dni pred tem poškodoval šrapnel. Mlajši družinski člani so se odpravili iz mesta po stranskih cestah, Lomikovska pa je odšla po glavni cesti. S palico v eni roki in razcepljenim kosom lesa v drugi, je Lomikovska ves dan hodila brez hrane in vode, da bi dosegla ukrajinske čete, piše Guardian.

Lomikovska in njena družina so se odločili zapustiti mesto Očeretine v vzhodni regiji Doneck, po tem, ko so vanj prejšnji teden vstopile ruske enote in so se boji zaostrili. Rusi namreč na tem območju napredujejo ter vse bolj udrihajo po že tako izčrpanih ukrajinskih silah.

Kot je povedala, pot ni bila lahka. Dvakrat je padla in se morala večkrat ustaviti, da bi si spočila, včasih pa je tudi vmes malce zaspala. "Izgubila sem ravnotežje in padla. Nato sem malo zaspala in nadaljevala s hojo. In potem sem spet padla. Potem sem vstala in si mislila, da moram pač še naprej hoditi, korak za korakom," je pojasnila.

Ukrajinski vojaki so Lomikovsko opazili zvečer, kako je hodila po cesti, je dejal tiskovni predstavnik policije Pavlo Diačenko. Predali so jo policijski skupini, ki evakuira državljane, ki živijo na fronti, ti pa so jo odpeljali v zavetišče za evakuirane in stopili v stik z njeno družino.

"Tudi jaz sem morala skozi to vojno in na koncu sem ostala brez vsega," je dejala Lomikovska govoreč o drugi svetovni vojni. "A tista vojna ni bila podobna tej. Videla sem tisto vojno, niti ena hiša ni zgorela. Zdaj pa vse gori."

In zaradi poguma starostnice so se zdaj oglasili številni, ki ji želijo priskočiti na pomoč. Izvršni direktor ene največjih ukrajinskih bank je na svojem Telegram kanalu že objavil, da ji bo banka kupila novo hišo. "Monobank bo Lidii kupila hišo in zagotovo bo živela v njej do trenutka, ko bo ta gnusoba izginila z naše zemlje," je zapisal Oleh Horokhovski.