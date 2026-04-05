Tujina

Iz 'bara smrti' rešil sestro: družina zahteva 61 milijonov odškodnine

Crans Montana, 05. 04. 2026 10.37 pred 23 dnevi 2 min branja 50

Avtor:
N.L.
Novoletna zabava v Crans Montana (X)

Po požaru med novoletno zabavo v švicarski Crans Montani, kjer je umrlo več kot 40 mladih, se tragična zgodba sedaj seli na sodišča. Družina s 25-letnim bratom in 18-letno sestro, ki sta požar preživela, zahteva 56 milijonov švicarskih frankov (61 milijonov evrov) odškodnine. Odškodninski zahtevki vseh žrtev bi sicer lahko presegli milijardo.

Časnik Blick poroča, da sta 25-letni brat in njegova 18-letna sestra videla natakarja, ki sta do miz v baru nosila steklenice šampanjca s prižganimi iskricami. 18-letnica naj bi tudi med prvimi opazila, da so iskrice na stropu zanetile požar in začela kričati.

Brat naj bi sestro nato zvlekel do stopnic, kjer so se ji že vžgali lasje, in jo potegnil v pritličje, pri tem pa utrpel hude poškodbe z opeklinami po vratu, hrbtu in rokah. Opekline je utrpel na tretjini telesa, nekaj časa je bil tudi v komi, trenutno ni sposoben za delo, časnik navajajo Bildu.

Žalovanje v Švici
Žalovanje v Švici
FOTO: AP

Tudi starejša sestra je morala po nesreči prestati več operacij in se več mesecev po nesreči sooča s hudimi psihičnimi težavami. Vsak od njiju zahteva po 25 milijonov švicarskih frankov (26,8 milijona evrov) odškodnine, njuna starša vsak po 2,5 milijona frankov (2,65 milijona evrov), še drugi brat pa milijon (1.080.000 evrov). Družina zahtevke utemeljuje s psihičnimi stiskami in izgubljenim dohodkom.

Odškodnine zahtevajo od dveh lastnikov bara, župana in uradnikov, ki so predmet preiskave. Odvetnik družine vztraja, da bodo pravico iskali tudi na mednarodnih sodiščih.

Lastnika bara z odvetnikom.
Lastnika bara z odvetnikom.
FOTO: AP

Po nekaterih ocenah bi lahko žrtve in družine zaradi smrtonosnega požara zahtevale več kot milijardo švicarskih frankov (1,08 milijarde evrov). Strokovnjaki za državno in upravno pravo menijo, da bi tožbe proti občini lahko bile uspešne, saj so požarni predpisi osnovne obveznosti lokalnih skupnosti, je eden od poznavalcev povedal za SRF.

požar odškodnina Crans Montana odškodninski zahtevki
KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Omizje
05. 04. 2026 18.31
jasno od česa švicarji živjo od nakradenega denarja po svetu
Odgovori
+5
6 1
G. Papež
05. 04. 2026 18.12
So pa morali imeti lep dohodek, da je zdaj takšna cifra za izpad. Iz gole radovednosti bi najprej preveril koliko davkov so pred tem plačali pa potem dalje.
Odgovori
+5
5 0
Tami69
05. 04. 2026 17.26
Vprašanje za avtorja:kdo je sedaj po njegovem starejši? Brat ali sestra?
Odgovori
+7
7 0
borjac
05. 04. 2026 16.12
Švicarji so se v Cran Montani pokazali kot skorumpirana družba , praktično so VSI od ŽUPANA LASTNIKOV , OSEB NA OBČINI KI NISO KONTROLIRALI LOKALA in PODPISOVALI PAPIRJE KAR TAKO .... tudi gasilci ... ODGOVORNI ZA TO TRAGEDIJO , Švicarski skorumpiranci , nihče ni kaj tako umazanega pričakoval v Švici , še več , ovirali so zakonite Italijanske forenzike in preiskovalce , ki so zaradi 6 mrtvih Italijanov in kar precej ranjenih , ki so hoteli pomagati pri raziskavi , Preiskovalni Švicarski organi niso niti blokirali računov lastnikov Bara , niti niso zaščitili mesta nesreče .... vse skupaj nam kaže na skorumpiranost Policije in Uradnih oseb do Vlade.
Odgovori
+7
7 0
Sigmagirl
05. 04. 2026 16.55
Švica je definicija skorumpiranosti! 5 let življenja v Bernu in nikoli več! Umazani, zakajeni, glasni, nesocialni, bljek...
Odgovori
+5
5 0
Colgate
05. 04. 2026 13.55
vse jim pobrati, gnusneži
Odgovori
+7
8 1
Rožle Patriot
05. 04. 2026 13.47
• - Agencija RS za okolje (ARSO): Oni so tisti, ki so leta 2015 in 2016 odločili, da za kanalizacijo čez vodovarstveno območje ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. To je bil "izvirni greh", ki je odprl vrata projektu brez neodvisnega strokovnega nadzora. - • - Ministrstvo za naravne vire in prostor: Pod različnimi vladami so njihove službe potrjevale gradbena dovoljenja, namesto da bi upoštevale opozorila hidrologov o potresni nevarnosti in ranljivosti vodonosnika. - • - Upravna enota Ljubljana: Ki je v ključnih trenutkih (pogosto tik po volitvah) izdajala gradbena dovoljenja za zadnje odseke, kljub nerešenim ustavnim vprašanjem o razlastitvah. - • - Inšpekcijske službe: Ki so ob prijavah kršitev na terenu (npr. gradnja brez pravnomočnih dovoljenj ali nasilje nad lastniki) večinoma ugotavljale, da je "vse po predpisih". -
Odgovori
+7
9 2
Akuster
05. 04. 2026 13.43
Starši bi sedaj denar....kje pa so bili takrat, ko je bilo potrebno poskrbeti za otroke?? So jih rajši poslali v tisto beznico na zabavo....
Odgovori
-5
11 16
Qwertzuiop
05. 04. 2026 13.59
A so tvoji še v kleti pod ključem? Vseeno pojdi preverit še enkrat...
Odgovori
+4
10 6
GJ19
05. 04. 2026 13.38
Zanimivo, da bo odškodnina pozdravila vse psihične težave.
Odgovori
+6
13 7
Delavec_Slo
05. 04. 2026 13.26
Jih bodo dobili, kot mi 28 jankovičevih mio!
Odgovori
+10
13 3
iziizi
05. 04. 2026 13.17
švicarji so vse beznice zaprl zavedno
Odgovori
-1
2 3
jung
05. 04. 2026 13.07
Ma kaj. Zahtevajo lahko tudi milijardo. Bo Izrael obnovil Gazo... SIGURNO
Odgovori
-2
4 6
iziizi
05. 04. 2026 13.16
švica ni gaza v gazi so teroristi ki se skrivajo za ženskim in otroci
Odgovori
+3
10 7
ivan z Doba
05. 04. 2026 13.27
@izi, v Sloveniji pa ksenofobni sionistični butli! 😎
Odgovori
+3
8 5
Alergičen na levake
05. 04. 2026 12.47
A je še kje v Švici podobna beznica ?? ... Da grem rajš kaj spit, kot da delam celo življenje za 10% tega denarja ??
Odgovori
+1
5 4
Slavko BabIč
05. 04. 2026 12.46
Budget občine 94 milijonov chf!
Odgovori
+6
7 1
Slavko BabIč
05. 04. 2026 12.44
Računajo na občino, ki ni izvajala požarnih predpisov!
Odgovori
+4
6 2
JackRussell
05. 04. 2026 12.40
Lahko da se motim, vendar so tudi odškodnine katere izplača zavarovalnica omejene. Glede na to da je bil lokal nestrokovno obnovljen in dostop do gasilnih aparatov onemogočen se bo zavarovalnica enostavno umaknila. Kje bodo stranke v postopku dobile ta denar ne ve niti bog. Konec koncu pa kaj ti bo ves denar na svetu, če si izgubil otroka.
Odgovori
+4
8 4
Slavko BabIč
05. 04. 2026 12.36
Nikoli ne bosta dobila tako visoke odškodnine, morda oba dva 4 milijone, zelo dobro bodo pa pokasirali odvetniki na te vložene tožbene cifre!
Odgovori
+7
9 2
krjola
05. 04. 2026 12.21
tega denarja ne bodo videli, ker ga toženci preprosto nimajo...
Odgovori
-1
7 8
xnnx
05. 04. 2026 12.37
Skoncetrirano počasi preberi članek!
Odgovori
+11
11 0
Uporabnik1921539
05. 04. 2026 13.23
obcina ga ima,ministrstvo,odgovorno za izvajanje pozarne varnosti,drzava.....imajo imajo
Odgovori
+7
7 0
Iluminati 2
05. 04. 2026 15.33
Xnnx hehehe
Odgovori
+1
1 0
Finfer
05. 04. 2026 12.20
Tudi lastnik te beznice bo dobil odškodnino saj mu je mularija zažgala lokal in sedaj ne more več skubiti podivjane mularije ki je norela v tej beznici !!
Odgovori
+2
10 8
Medo888
05. 04. 2026 12.41
Šiba ima dva konca
Odgovori
+3
3 0
PegySue
05. 04. 2026 12.09
Od kje pa naj bi se vzel ta denar? Super bi bilo,če bi oškodovanci še to pojasnili, kje mislijo, da jih ta denar čaka? Malce se mi zdi nepošteno tudi do družin, ki so svoje otroke izgubili v tej tragediji,da bi prvi odškodnino dobili prav ti, katerih otroci so sicer preživeli, čeprav verjamem,da tudi njim ni lahko....
Odgovori
+3
10 7
Givmi5
05. 04. 2026 12.07
Zdaj bi Srbi radi obogateli. Tam je ogromno srbov in sedaj vidijo fajn zaslužek.
Odgovori
-1
6 7
Medo888
05. 04. 2026 12.42
Ja sej tuki isto delajo ...
Odgovori
+0
2 2
