Iz 'bara smrti' rešil sestro: družina zahteva 61 milijonov odškodnine

Časnik Blick poroča, da sta 25-letni brat in njegova 18-letna sestra videla natakarja, ki sta do miz v baru nosila steklenice šampanjca s prižganimi iskricami. 18-letnica naj bi tudi med prvimi opazila, da so iskrice na stropu zanetile požar in začela kričati.
Brat naj bi sestro nato zvlekel do stopnic, kjer so se ji že vžgali lasje, in jo potegnil v pritličje, pri tem pa utrpel hude poškodbe z opeklinami po vratu, hrbtu in rokah. Opekline je utrpel na tretjini telesa, nekaj časa je bil tudi v komi, trenutno ni sposoben za delo, časnik navajajo Bildu.
Tudi starejša sestra je morala po nesreči prestati več operacij in se več mesecev po nesreči sooča s hudimi psihičnimi težavami. Vsak od njiju zahteva po 25 milijonov švicarskih frankov (26,8 milijona evrov) odškodnine, njuna starša vsak po 2,5 milijona frankov (2,65 milijona evrov), še drugi brat pa milijon (1.080.000 evrov). Družina zahtevke utemeljuje s psihičnimi stiskami in izgubljenim dohodkom.
Odškodnine zahtevajo od dveh lastnikov bara, župana in uradnikov, ki so predmet preiskave. Odvetnik družine vztraja, da bodo pravico iskali tudi na mednarodnih sodiščih.
Po nekaterih ocenah bi lahko žrtve in družine zaradi smrtonosnega požara zahtevale več kot milijardo švicarskih frankov (1,08 milijarde evrov). Strokovnjaki za državno in upravno pravo menijo, da bi tožbe proti občini lahko bile uspešne, saj so požarni predpisi osnovne obveznosti lokalnih skupnosti, je eden od poznavalcev povedal za SRF.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.