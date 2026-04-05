Iz 'bara smrti' rešil sestro: družina zahteva 61 milijonov odškodnine

Časnik Blick poroča, da sta 25-letni brat in njegova 18-letna sestra videla natakarja, ki sta do miz v baru nosila steklenice šampanjca s prižganimi iskricami. 18-letnica naj bi tudi med prvimi opazila, da so iskrice na stropu zanetile požar in začela kričati.

Brat naj bi sestro nato zvlekel do stopnic, kjer so se ji že vžgali lasje, in jo potegnil v pritličje, pri tem pa utrpel hude poškodbe z opeklinami po vratu, hrbtu in rokah. Opekline je utrpel na tretjini telesa, nekaj časa je bil tudi v komi, trenutno ni sposoben za delo, časnik navajajo Bildu.