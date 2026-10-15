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V Črnem morju zagorela ladja, poteka reševalna akcija

Bukarešta, 15. 10. 2026 08.29 pred 13 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Ladja Wide Trader

Še en incident v Črnem morju. Na krovu trgovske ladje Wide Trader, ki pluje pod zastavo San Marina, je izbruhnil požar, trenutno poteka iskalna in reševalna akcija. 12 ljudi je bilo na krovu, štiri so že našli, osem pa jih še pogrešajo. Le nekaj ur pred tem je dron zadel tudi tanker, ki je plul v bližini Suline.

Požar je izbruhnil v predelu ladijske nadgradnje, piše romunski Stirileprotv. Pomorski koordinacijski center pri romunski pomorski upravi je nemudoma sprožil nujno iskalno in reševalno akcijo (SAR). Na območje so napotili specializirana plovila in zračna plovila za posredovanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V zrak je vzletel tudi helikopter Generalnega inšpektorata za letalstvo, na kraj nesreče pa so napotili tudi reševalno ladjo Apollo, ki pripada Romunski agenciji za reševanje človeških življenj na morju (ARSVOM).

Vzrok za požar še ni znan.

Zvečer še en alarm v Črnem morju

V sredo zvečer so v Črnem morju sprožili še en alarm, potem ko je v bližini Suline zagorel tanker Yara J. Prihajal je iz Turčije in bil namenjen proti Izmailu, kjer bi moral natovoriti nafto. Ob 20.20 je kapitan ladje zaprosil za pomoč, potem ko naj bi plovilo zadel dron približno osem navtičnih milj vzhodno od Suline.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Še preden je do tankerja priplula reševalna ladja, je posadki uspelo pogasiti požar, tanker pa je nadaljeval pot proti pristanišču v Constanti. V incidentu ni bil poškodovan noben član posadke.

"Ladja je bila napadena, vendar očitno ne zelo hudo. Posadki je uspelo pogasiti požar. Posadko sestavlja deset Indijcev, šest Sircev, poveljnik pa je Iračan," je dejal predsednik romunskega sindikata pomorščakov Adrian Mihlcioiu.

"To se dogaja prvič. Prvič je bila ladja napadena v romunskih teritorialnih vodah. To, kar se dogaja, je zelo resno, zato menim, da bi morale romunske oblasti temeljito premisliti o območjih dostopa. Črno morje je trenutno v krizi in zelo blizu smo razglasitvi tega območja za območje z visokim tveganjem, kar bi bila praktično katastrofa za vse obalne države."

Drona vstopila v romunski zračni prostor

Približno pol ure pred napadom na ladjo so radarji romunskega obrambnega ministrstva na odprtem morju v Črnem morju v bližini Suline zaznali več zračnih ciljev. Dva sta vstopila v romunski zračni prostor.

Pozneje so radarji izgubili stik z enim od ciljev nad Črnim morjem, drugi pa je zapustil romunski zračni prostor. Oblasti za zdaj niso potrdile, ali je dron, ki naj bi zadel tanker Yara J, neposredno povezan z zaznanimi zračnimi cilji v bližini Suline.

Kot je poudaril začasni romunski obrambni minister Radu Miru, gre za "izjemno resen incident".

"Z radarjev bomo prenesli vse podatke, ladja pa mora prispeti v pristanišče, da jo bomo lahko pregledali. Lahko ocenimo, da gre za resen dogodek, vendar je med resnim dogodkom in razglasitvijo vojne še veliko korakov. Vsekakor še zdaleč nismo na tej točki."

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ladja romunija tanker dron

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Blue Dream
15. 10. 2026 08.58
Torej sedaj se je NATO postavil na stran Rusije če prav razumem poteze Donalda Trumpa?
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