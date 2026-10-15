V Črnem morju zagorela ladja, poteka reševalna akcija

Požar je izbruhnil v predelu ladijske nadgradnje, piše romunski Stirileprotv. Pomorski koordinacijski center pri romunski pomorski upravi je nemudoma sprožil nujno iskalno in reševalno akcijo (SAR). Na območje so napotili specializirana plovila in zračna plovila za posredovanje.

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V zrak je vzletel tudi helikopter Generalnega inšpektorata za letalstvo, na kraj nesreče pa so napotili tudi reševalno ladjo Apollo, ki pripada Romunski agenciji za reševanje človeških življenj na morju (ARSVOM). Vzrok za požar še ni znan.

Zvečer še en alarm v Črnem morju

V sredo zvečer so v Črnem morju sprožili še en alarm, potem ko je v bližini Suline zagorel tanker Yara J. Prihajal je iz Turčije in bil namenjen proti Izmailu, kjer bi moral natovoriti nafto. Ob 20.20 je kapitan ladje zaprosil za pomoč, potem ko naj bi plovilo zadel dron približno osem navtičnih milj vzhodno od Suline.

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Še preden je do tankerja priplula reševalna ladja, je posadki uspelo pogasiti požar, tanker pa je nadaljeval pot proti pristanišču v Constanti. V incidentu ni bil poškodovan noben član posadke. "Ladja je bila napadena, vendar očitno ne zelo hudo. Posadki je uspelo pogasiti požar. Posadko sestavlja deset Indijcev, šest Sircev, poveljnik pa je Iračan," je dejal predsednik romunskega sindikata pomorščakov Adrian Mihlcioiu. "To se dogaja prvič. Prvič je bila ladja napadena v romunskih teritorialnih vodah. To, kar se dogaja, je zelo resno, zato menim, da bi morale romunske oblasti temeljito premisliti o območjih dostopa. Črno morje je trenutno v krizi in zelo blizu smo razglasitvi tega območja za območje z visokim tveganjem, kar bi bila praktično katastrofa za vse obalne države."

Drona vstopila v romunski zračni prostor