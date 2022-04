V Črni gori aretirali nekdanjo predsednico Vrhovnega sodišča

"Medenica je bila aretirana, ko je obmejni policija izročila svoje potovalne dokumente. Noč je preživela v podgoriškem centru za varnost, danes pa naj bi jo privedli pred pristojnega specialnega tožilca," so predhodno pojasnili policijski viri. Davi so jo nekaj pred 7. uro zjutraj sprejeli na urgenci črnogorskega kliničnega centra, ker naj bi jo obšla slabost. Za Vijesti so v tej zdravstveni ustanovi navedli, da je njeno zdravstveno stanje stabilno, a jo bodo obdržali na zdravljenju.

Medenica je bila na čelu črnogorskega Vrhovnega sodišča polnih 13 let. Konec leta 2020 je odstopila. Po poročanju Vijesti so nekdanjo predsednico črnogorskega sodišča aretirali nekaj po 22. uri, ko naj bi skušala z letalom oditi v Beograd. Kupljeno je imela enosmerno letalsko vozovnico.

Vedela naj bi za umazane posle svojega sina in obljubila zaščito

Specialno črnogorsko državno tožilstvo je februarja od Europola dobilo prepis pogovorov Miloša Medenice, sina sodnice, in Darka Lalovića, dolgoletnega telesnega stražarja sodnice. Marca so uradno potrdili, da je Miloš Medenica uporabljal kriptiran telefon, prek katerega se je dogovarjal za tihotapljenje prepovedanih mamil iz Kolumbije in cigaret.

V teh pogovorih je Miloš Medenica navedel, da je njegova mama seznanjena z njegovimi umazanimi posli in da jih bo zaščitila, če bo treba.

Telesnega stražarja so aretirali decembra lani. Miloš Medenica naj bi takoj zatem zapustil državo.

Vesna Medenica se lahko za svojo sodniško kariero zahvali podpori Demokratske stranke socialistov (DPS) črnogorskega predsednika Mila Đukanovića. Med letoma 2003 in 2007 je bila Vesna Medenica vrhovna tožilka, nato predsednica vrhovnega sodišča. Leta 2019 so ji to vlogo zaupali že tretjič. S tem je bila po mnenju pravnih strokovnjakov kršena veljavna ustava, ki dovoljuje največ dva mandata. Konec leta 2020 je odstopila.

DPS je tisto leto po 30. letih na oblasti izgubila parlamentarne volitve v Črni gori.