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V Črni gori aretirali vplivnega ruskega vojaškega blogerja

Podgorica, 09. 10. 2026 16.58 pred 33 minutami 3 min branja 4

Avtor:
N.V.
Mihail Zvinčuk

V Črni gori so aretirali vplivnega ruskega vojaškega blogerja, Mihaila Zvinčuka, ki podpira Kremelj in naj bi imel povezave z ruskimi obveščevalnimi službami. Predstavniki oblasti so sporočili, da so prejeli opozorila o poskusih destabilizacije te balkanske države.

Zvinčuk, ustanovitelja vplivnega vojaškega bloga Rybar, so skupaj z njegovo ženo in še tremi ruskimi državljani pridržali policisti in pripadniki varnostnih služb v obmorskem letovišču Risan ob Jadranskem morju. Kot so poročali lokalni mediji, jih sumijo širjenja ruskega vpliva.

Njegovo pridržanje je potrdil tudi črnogorski premier Milojko Spajić. Pojasnil je, da se je to zgodilo po opozorilih, da se bo država kmalu soočila s poskusi destabilizacije in hibridnega vojskovanja, poroča Guardian.

Tudi ruski informativni kanal Baza na Telegramu je poročal, da so policisti Zvinčuka pridržali v luksuznem hotelu Mövenpick v Risnu, skupaj s preostalimi pa naj bi ga nato odpeljali v črnogorsko prestolnico Podgorico na zaslišanje, pri čemer so jim zasegli telefone in potne liste.

Mihail Zvinčuk
Mihail Zvinčuk
FOTO: Profimedia

"Ekipa Rybarja je trenutno v stiku z ruskim zunanjim ministrstvom, ki si prizadeva rešiti nastali položaj. Ker ni prišlo do kršitev lokalne zakonodaje, pričakujemo, da bodo vsi pridržani izpuščeni," je sporočila ekipa, ki skrbi za vojaški blog.

Vojaški blog Rybar, ki ga je leta 2018 ustanovil Zvinčuk, nekdanji tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva, je eden najbolj priljubljenih ruskih vojaških blogov, ki poročajo o vojni v Ukrajini. Na Telegramu ima več kot 1,5 milijona naročnikov in je del obsežnega spletnega medijskega ekosistema, ki promovira invazijo na Ukrajino, ki jo je sprožil ruski predsednik Vladimir Putin.

A dejavnosti Rybarja segajo daleč onkraj Ukrajine, kanal namreč širi narative, naklonjene Kremlju, tudi v Afriki in na Bližnjem vzhodu. V zadnjem času je bil obtožen tudi širjenja skrajno desničarskih narativov v povezavi z migracijsko krizo v Ceuti, španski enklavi v severni Afriki.

Zvinčuk in njegov blog sta sicer od leta 2023 pod sankcijami Velike Britanije zaradi njune vloge pri širjenju kremeljske propagande in spodkopavanju podpore Ukrajini. Britanska vlada je sporočila, da je Zvinčuk prejemal sredstva od ruskega državnega obrambnega konglomerata Rostec ter sodeloval s pripadniki ruskih obveščevalnih služb.

Prav tako so ZDA Zvinčuka obtožile poskusa vmešavanja v predsedniške volitve leta 2024. Za informacije o vpletenih so ponudile nagrado v višini do deset milijonov dolarjev.

Le nekaj dni pred aretacijo se je Zvinčuk na družbenih omrežjih pohvalil, da mu je kljub zahodnim sankcijam in prepovedi vstopa uspelo priti v Črno goro. Ponorčeval se je tudi iz mejnega policista, ki je po njegovih besedah pregledal njegove stvari, vendar njegovega imena ni preveril v podatkovni zbirki.

Izmenjava ujetnikov?

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je povedal, da je Moskva seznanjena z Zvinčukovim pridržanjem in si bo prizadevala doseči njegovo izpustitev. Tudi nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je namignil, da bi Moskva lahko pridržala evropske in ameriške državljane, da bi jih uporabila pri izmenjavi ujetnikov in si tako zagotovila izpustitev Zvinčuka. "Verjetno bomo morali razširiti nabor ujetnikov za izmenjavo z evropskimi in ameriškimi idioti, da bi dobili svoje ljudi nazaj," je zapisal na družbenih omrežjih.

Kot poroča Guardian, bo aretacija verjetno še dodatno zaostrila odnose med Črno goro in Rusijo, ki so že dolgo napeti. Leta 2016 so črnogorske oblasti ruske operativce obtožile, da so skupaj s srbskimi ultranacionalisti načrtovali državni udar, Moskva je te obtožbe zanikala.

Črna gora, ki se je Natu pridružila leta 2017 in si prizadeva za članstvo v Evropski uniji, je po obsežni ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 uvedla sankcije proti Rusiji, pred kratkim pa so še potrdili načrte za odpravo brezvizumskega režima za ruske državljane s 1. novembrom. S tem bo zaprla vrata priljubljeni počitniški destinaciji za ruske turiste, svojo vizumsko politiko pa uskladila s politiko EU.

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KOMENTARJI4

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bandit1
09. 10. 2026 17.53
Ne grem več v Črno Goro na morje, lahko tudi mene aretirajo kot SLO vohuna.
Odgovori
0 0
alicante1234
09. 10. 2026 17.50
Širjenje ruskega vpliva, a je to kaznivo dejanje ? Mislil sem, da živimo v zahodnih demokracijah, kjer vsak reče lahko kar hoče.
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+1
1 0
marjanovic.drazen
09. 10. 2026 17.45
Isti Žan Mahnič SDS😂 vidi se kdo je za putina
Odgovori
+1
2 1
Na pol ovca
09. 10. 2026 17.41
Rybar je daleč d proruskega ni pa očitno pro ukrajinski, da se je tip nahajal nv NATO državi govori dovolj o tem kam dejansko spada
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-1
0 1
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