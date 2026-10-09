V Črni gori aretirali vplivnega ruskega vojaškega blogerja

Zvinčuk, ustanovitelja vplivnega vojaškega bloga Rybar, so skupaj z njegovo ženo in še tremi ruskimi državljani pridržali policisti in pripadniki varnostnih služb v obmorskem letovišču Risan ob Jadranskem morju. Kot so poročali lokalni mediji, jih sumijo širjenja ruskega vpliva. Njegovo pridržanje je potrdil tudi črnogorski premier Milojko Spajić. Pojasnil je, da se je to zgodilo po opozorilih, da se bo država kmalu soočila s poskusi destabilizacije in hibridnega vojskovanja, poroča Guardian. Tudi ruski informativni kanal Baza na Telegramu je poročal, da so policisti Zvinčuka pridržali v luksuznem hotelu Mövenpick v Risnu, skupaj s preostalimi pa naj bi ga nato odpeljali v črnogorsko prestolnico Podgorico na zaslišanje, pri čemer so jim zasegli telefone in potne liste.

Mihail Zvinčuk FOTO: Profimedia

"Ekipa Rybarja je trenutno v stiku z ruskim zunanjim ministrstvom, ki si prizadeva rešiti nastali položaj. Ker ni prišlo do kršitev lokalne zakonodaje, pričakujemo, da bodo vsi pridržani izpuščeni," je sporočila ekipa, ki skrbi za vojaški blog. Vojaški blog Rybar, ki ga je leta 2018 ustanovil Zvinčuk, nekdanji tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva, je eden najbolj priljubljenih ruskih vojaških blogov, ki poročajo o vojni v Ukrajini. Na Telegramu ima več kot 1,5 milijona naročnikov in je del obsežnega spletnega medijskega ekosistema, ki promovira invazijo na Ukrajino, ki jo je sprožil ruski predsednik Vladimir Putin. A dejavnosti Rybarja segajo daleč onkraj Ukrajine, kanal namreč širi narative, naklonjene Kremlju, tudi v Afriki in na Bližnjem vzhodu. V zadnjem času je bil obtožen tudi širjenja skrajno desničarskih narativov v povezavi z migracijsko krizo v Ceuti, španski enklavi v severni Afriki. Zvinčuk in njegov blog sta sicer od leta 2023 pod sankcijami Velike Britanije zaradi njune vloge pri širjenju kremeljske propagande in spodkopavanju podpore Ukrajini. Britanska vlada je sporočila, da je Zvinčuk prejemal sredstva od ruskega državnega obrambnega konglomerata Rostec ter sodeloval s pripadniki ruskih obveščevalnih služb. Prav tako so ZDA Zvinčuka obtožile poskusa vmešavanja v predsedniške volitve leta 2024. Za informacije o vpletenih so ponudile nagrado v višini do deset milijonov dolarjev. Le nekaj dni pred aretacijo se je Zvinčuk na družbenih omrežjih pohvalil, da mu je kljub zahodnim sankcijam in prepovedi vstopa uspelo priti v Črno goro. Ponorčeval se je tudi iz mejnega policista, ki je po njegovih besedah pregledal njegove stvari, vendar njegovega imena ni preveril v podatkovni zbirki.

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