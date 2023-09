V Črni gori po odkritju predora kazensko ovadili šest osumljencev

Predor so kopali večinoma državljani Srbije, ki so jih že identificirali, pomagali pa so jim tudi državljani Črne gore, je danes dejal minister Filip Adžić na novinarski konferenci, na kateri je razkril tudi imena in fotografije četverice. Sumijo, da so imeli še najmanj pet sodelavcev.

Adžić je po poročanju portala podgoriških Vijesti še sporočil, da so pristojni organi tudi na sledi naročnikom in blizu odkritju motiva izkopa predora. Kot je povedal, so osumljenci zapustili Črno goro 11. septembra oz. na dan, ko so odkrili luknjo v skladišču sodišča.

Skupno so vložil kazenske ovadbe proti štirim identificiranim osumljencem in dvema neidentificiranima osebama. Večina znanih osumljencev ima po besedah ministra kriminalno preteklost.