V Črni gori preiskave zaradi suma vohunjenja za Rusijo

Akcijo je izvedla agencija za nacionalno varnost (ANB), piše portal časnika, ki se sklicuje na več neuradnih virov.

Ena od pridržanih oseb naj bi po podatkih ANB več kot desetletje delala za rusko obveščevalno službo in je del širše skupine, katere člani so znani ANB. Šlo naj bi za uslužbenca državne administracije, pišejo Vijesti.

V ANB niso odgovorili na poizvedbe časnika, ali so pridržali več oseb zaradi suma vohunjenja.

Posebni tožilec Vukas Radonjić je sporočil, da policija preiskuje stanovanja in druge prostore več državljanov zaradi suma, da so storili kaznivi dejanji ustanavljanja kriminalne organizacije in vohunjenja. Dodal je, da akcija poteka na zahtevo specializiranega državnega tožilstva in po nalogu višjega sodišča ter za zdaj še nikomur niso odvzeli prostosti.

Črna gora je bila avgusta tarča obsežnega kibernetskega napada na državne ustanove. ANB ter podpredsednik vlade in koordinator varnostnih služb Raško Konjević sta za kibernetski napad takrat okrivila Rusijo, v preiskavo napada pa se je vključil tudi ameriški zvezni preiskovalni urad FBI.