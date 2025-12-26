Obsojen zaradi vojnih zločinov, ubežnika aretirali v Črni gori

"Policisti Regionalnega varnostnega centra Centar, oddelka za varnost Podgorica, so v sodelovanju s policisti NCB Podgorica izsledili osebo, ki jo iščejo zaradi vojnih zločinov proti civilnemu prebivalstvu v Zeti," je izjavo policije sporočil črnogorski portal RTCG, ki poroča, da naj bi šlo za Milorada Kovačevića.
Policija je sicer navedla le, da so prostost v postopku odvzeli 61-letnemu državljanu Hrvaške M. K., ki ga država išče zaradi udeležbe v kazenskem postopku, ki se proti njemu vodi zaradi suma storitve omenjenega kaznivega dejanja.
Osebo so že privedli pred preiskovalnega sodnika Višjega sodišča v Podgorici, ki bo odredil nadaljnji postopek.
Okrožno sodišče v Splitu je leta 2019 nekdanjega poročnika JLA Kovačevića v odsotnosti obsodilo na štiri leta in šest mesecev zapora zaradi vojnih zločinov proti vojnim ujetnikom, ki jih je storil 5. oktobra 1991. Kot so takrat poročali hrvaški mediji, so v Dubrovniškem primorju, v kraju Majkovo, ujeli več hrvaških policistov, Kovačević pa naj bi kot poveljnik voda vojaške policije ujetnike odpeljal v taborišče Bileća v Bosni in Hercegovini. Med potjo v Bilećo so rezervisti pet vojnih ujetnikov zlorabljali.
Kovačević je bil obsojen po poveljniški odgovornosti, saj bi moral kot poročnik JLA in poveljnik voda preprečiti zlorabo ujetnikov. Ne le da slednjega ni storil, temveč je po sodbi hrvaškega sodišča celo podpiral in spodbujal mučenje vojnih ujetnikov.
