Obsojen zaradi vojnih zločinov, ubežnika aretirali v Črni gori

"Policisti Regionalnega varnostnega centra Centar, oddelka za varnost Podgorica, so v sodelovanju s policisti NCB Podgorica izsledili osebo, ki jo iščejo zaradi vojnih zločinov proti civilnemu prebivalstvu v Zeti," je izjavo policije sporočil črnogorski portal RTCG, ki poroča, da naj bi šlo za Milorada Kovačevića.

Policija je sicer navedla le, da so prostost v postopku odvzeli 61-letnemu državljanu Hrvaške M. K., ki ga država išče zaradi udeležbe v kazenskem postopku, ki se proti njemu vodi zaradi suma storitve omenjenega kaznivega dejanja.

Osebo so že privedli pred preiskovalnega sodnika Višjega sodišča v Podgorici, ki bo odredil nadaljnji postopek.