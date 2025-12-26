Naslovnica
Voyo.si
Tujina

Obsojen zaradi vojnih zločinov, ubežnika aretirali v Črni gori

Zeta, 26. 12. 2025 13.51 pred 58 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.P.
Črnogorska policija

Črnogorska policija je v Zeti aretirala osebo, ki jo iščejo zaradi kaznivega dejanja izvajanja vojnih zločinov proti civilnemu prebivalstvu. Kot poročajo državni mediji, gre za Milorada Kovačevića.

"Policisti Regionalnega varnostnega centra Centar, oddelka za varnost Podgorica, so v sodelovanju s policisti NCB Podgorica izsledili osebo, ki jo iščejo zaradi vojnih zločinov proti civilnemu prebivalstvu v Zeti," je izjavo policije sporočil črnogorski portal RTCG, ki poroča, da naj bi šlo za Milorada Kovačevića.

Policija je sicer navedla le, da so prostost v postopku odvzeli 61-letnemu državljanu Hrvaške M. K., ki ga država išče zaradi udeležbe v kazenskem postopku, ki se proti njemu vodi zaradi suma storitve omenjenega kaznivega dejanja.

Osebo so že privedli pred preiskovalnega sodnika Višjega sodišča v Podgorici, ki bo odredil nadaljnji postopek.

Črnogorska policija
Črnogorska policija
FOTO: Shutterstock

Okrožno sodišče v Splitu je leta 2019 nekdanjega poročnika JLA Kovačevića v odsotnosti obsodilo na štiri leta in šest mesecev zapora zaradi vojnih zločinov proti vojnim ujetnikom, ki jih je storil 5. oktobra 1991. Kot so takrat poročali hrvaški mediji, so v Dubrovniškem primorju, v kraju Majkovo, ujeli več hrvaških policistov, Kovačević pa naj bi kot poveljnik voda vojaške policije ujetnike odpeljal v taborišče Bileća v Bosni in Hercegovini. Med potjo v Bilećo so rezervisti pet vojnih ujetnikov zlorabljali.

Kovačević je bil obsojen po poveljniški odgovornosti, saj bi moral kot poročnik JLA in poveljnik voda preprečiti zlorabo ujetnikov. Ne le da slednjega ni storil, temveč je po sodbi hrvaškega sodišča celo podpiral in spodbujal mučenje vojnih ujetnikov.

črna gora vojni zločini hrvaška

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
26. 12. 2025 14.55
Državljan Hrvačke?
Odgovori
+1
1 0
jugatneme
26. 12. 2025 14.52
Milorada Kovačević ni državljan "Hrvačke", še manj pa je Hrvat....vse jasno.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
zadovoljna
vizita
cekin
moskisvet
dominvrt
okusno
voyo
