V Črni gori Slovenca zaradi okvare čolna odneslo na odprto morje

Slovenski državljan je kljub opozorilom zaradi neugodnih vremenskih razmer zjutraj izplul, a se je kmalu zatem motor njegovega dvometrskega čolna pokvaril. Močan veter ga je ponesel na odprto morje, dva kilometra stran od obale v bližini Buljarice.

Klic na pomoč je UPSUL prejel ob 7.25. "Operaterji so nemudoma reagirali in ob koordinaciji z reševalnim čolnom v manj kot 45 minutah uspešno rešili slovenskega državljana. Slovenca in njegov čoln so odvlekli na plažo, na srečo je vse minilo brez hujših posledic," je sporočil pomočnik direktorja UPSUL za iskanje in reševanje na morju Žarko Lukšić.

Ob tem je turiste ponovno pozval, naj se ne izpostavljajo tveganjem in se izogibajo aktivnostim na morju v času močnega vetra.