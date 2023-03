V Črni gori v drugi krog predsedniških volitev Đukanović in Milatović

Poleg Đukanovića in Milatovića so na volitvah kandidirali še predsednik vladne Demokratske fronte Andrija Mandić, ki je dobil 19,4 odstotka glasov, vodja in poslanec vladajočih Demokratov Aleksa Bečić (11 odstotkov), predstavnica Socialdemokratske stranke Draginja Vuksanović Stanković (3,2 odstotka), vodja Združene Črne gore Goran Danilović (1,3 odstotka) ter vplivnež Jovan Radulović (0,8 odstotka).

Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina je bila volilna udeležba 63,1-odstotna.

Izid volitev bo med drugim pomemben tudi za usodo Đukanovićeve desetletja vladajoče, od leta 2020 pa opozicijske Demokratske stranke socialistov (DPS), kot tudi za od takrat vladajočo koalicijo. Pomenijo tudi pomemben preizkus za stranke pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki jih je Đukanović razpisal za 11. junij.

To so namreč prve volitve na ravni države, odkar je DPS po volitvah avgusta 2020 izgubila oblast. S tesno parlamentarno večino so nato vlado oblikovale heterogena koalicije okoli prosrbske stranke Demokratska fronta, Demokrati in državljanskega gibanja Ura.

Mandat črnogorskega predsednika traja pet let, vsi dosedanji predsedniki pa so bili iz Đukanovićeve Demokratske stranske socialistov. Volitve je sicer spremljalo več domačih in tujih opazovalcev.