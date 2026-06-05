Janša na prvi obisk v tujino: vrh EU-Zahodni Balkan v Tivatu

V črnogorsko obmorsko letovišče Tivat bodo prišli voditelji vseh šestih držav Zahodnega Balkana, ki si prizadevajo za članstvo v EU - Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Albanije, Severne Makedonije in Kosova. V evropski delegaciji pa bosta poleg voditeljev večine članic unije tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Širitev je v luči zapletenih geopolitičnih razmer v svetu znova med strateškimi prioritetami unije. Evropska stran naj bi na srečanju ponovno potrdila svojo zavezanost evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana.