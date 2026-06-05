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Janša na prvi obisk v tujino: vrh EU-Zahodni Balkan v Tivatu

Tivat, 05. 06. 2026 12.00 pred 15 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA M.V.
Janez Janša po posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade.

Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Janez Janša, in voditelji držav Zahodnega Balkana se bodo srečali v Črni gori. Na vrhu EU-Zahodni Balkan bodo ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v EU, med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike.

V črnogorsko obmorsko letovišče Tivat bodo prišli voditelji vseh šestih držav Zahodnega Balkana, ki si prizadevajo za članstvo v EU - Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Albanije, Severne Makedonije in Kosova. V evropski delegaciji pa bosta poleg voditeljev večine članic unije tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Širitev je v luči zapletenih geopolitičnih razmer v svetu znova med strateškimi prioritetami unije. Evropska stran naj bi na srečanju ponovno potrdila svojo zavezanost evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana.

Vrh EU-Zahodni Balkan v Tivatu
Vrh EU-Zahodni Balkan v Tivatu
FOTO: AP

Francija in Nemčija sta pred vrhom v četrtek predstavili pobudo, s katero želita širitvi EU dati nov zagon. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo v EU ter poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa.

Voditelji bodo danes v Tivtu ocenili napredek pri postopnem vključevanju Zahodnega Balkana v EU ter možnosti za njegovo nadaljnje pospeševanje, zlasti v okviru šest milijard evrov vrednega načrta za gospodarsko rast Zahodnega Balkana.

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V času naraščajoče geopolitične negotovosti in gospodarske nestabilnosti bodo razpravljali tudi o skupnih izzivih in poglobitvi sodelovanja na področju zunanje, varnostne in obrambne politike. Na poti proti članstvu v EU najbolje kaže Črni gori in Albaniji. Srbija, Severna Makedonija, BiH in Kosovo pa v približevanju uniji niso naredili bistvenega napredka.

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KOMENTARJI2

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JanezpomalicalRobija
05. 06. 2026 12.32
Me zanima če bo predaval spet Golob, ki se na vse spozna.
Odgovori
0 0
Špica
05. 06. 2026 12.24
a ni kokodakal ,da so bile nepostene volitve in kaj sedaj pravi?
Odgovori
-1
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