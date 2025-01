"Še ena tragedija brez primere je prizadela naše mesto in celotno družbo. Izguba 12 življenj je pustila praznino, ki je ni mogoče zapolniti. To ni samo izguba za družine, pač pa za celotno skupnost," je na komemorativni seji dejal župan Cetinja Nikola Đurašković.

Žalne slovesnosti so se udeležili predstavniki lokalnih in državnih oblasti, diplomati in števili krajani, ki so se poklonili žrtvam in izrazili solidarnost z družinami.

"Ne želim samo reči, da je to še en zločin brez primere. Želim, da si ga zapomnimo, zato da najdemo moč, da se kaj takšnega nikoli več ne ponovi," pa je dejal Mirko Stanić, podpredsednik skupščine črnogorske prestolnice.

Žalne slovesnosti v spomin na žrtve pokola so potekale tudi v drugih krajih v Črni gori in regiji. V Tivtu so se žrtev denimo spomnili z minuto molka, v Podgorici pa so se pred vladno stavbo zbrali protestniki, ki so nosili transparente z napisi "Imate krvave roke" in "Vaš sistem je gnil".

V Črni gori poteka tridvnevo žalovanje, dan žalosti pa so razglasili tudi v Srbiji in Republiki Srpski, manjši entiteti Bosne in Hercegovine.