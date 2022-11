V Črni gori znova množični protesti

Opozicija na čelu s predsednikom Demokratske stranke socialistov (DPS) Milom Đukanovićem ob tem zahteva izredne parlamentarne volitve ter nasprotuje trenutni vladi, ki je po mnenju opozicije prosrbska in proruska. Današnjega protesta so se udeležili tudi predstavniki opozicijske Socialdemokratske stranke (SDP), Liberalne stranke (LP) ter člani več črnogorskih nevladnih organizacij.

Poslanka Socialdemokratske stranke (SDP) Draginja Vuksanović Stanković je dejala, da se "Črna gora ne bo pustila pokoriti," aktualnega premierja Dritana Abazovića pa je obtožila, da je sluga srbskega predsednika Aleksandra Vučića, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina.

Predsednik Liberalne stranke (LP) Andrija Popović je dodal, da je nocoj kot državljan in kot poslanec ponosno stal pred skupščino Črne gore, ob tem pa ocenil, da je bil današnji shod najštevilčnejši doslej. Že na prejšnjem shodu se je po poročanju črnogorskih medijev zbralo več kot 20.000 ljudi.

Tokratni protestni shod je med drugim zaznamovalo petje državne himne, udeleženci so vihteli črnogorske zastave, pa tudi zastave ZDA in EU. Ob omembah Abazovića in Vučića so žvižgali, opaziti je bilo tudi transparente z napisi "Ne damo vam Črne gore" in "Hočemo volitve". Protest se je končal brez incidentov, s sprehodom po ulicah v središču Podgorice.