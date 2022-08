V črnogorskem hotelu množična zastrupitev s hrano. Med njimi tudi Slovenci?

Skoraj sto turistov se je v neimenovanem hotelu v Budvi zastrupilo s hrano. Kot poročajo črnogorski mediji, gre za poljske, italijanske in hrvaške turiste, ki so morali zaradi prebavnih težav poiskati zdravniško pomoč, po navedbah črnogorskega portala Dan pa so med njimi tudi Slovenci in Slovaki. Nekateri so morali zaradi zdravstvenih težav celo ostali v bolnišnici, poroča Index.hr.

"Sinoči okoli 22. ure je bilo v Splošno bolnišnico Kotor zaradi driske in bruhanja pripeljanih okoli 30 bolnikov. Ti so bili ustrezno oskrbljeni, opravljena je bila tudi popolna diagnostika. Vsi so bili po terapiji odpuščeni iz bolnišnice," je povedal direktor kotorske bolnišnice Davor Komburović.

Uradne potrditve tega primera na Upravi za inšpekcijske zadeve in Inštitutu za javno zdravje za zdaj še ni, so se pa po informacijah Radia Črna gora v skrb za svoje državljane vključila tudi tuja veleposlaništva, prav tako pa pri reševanju nastale situacije sodeluje tudi pristojno črnogorsko ministrstvo.