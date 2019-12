V črnogorskem parlamentu zavrelo: po zraku letele steklenice, več aretiranih

V črnogorskem parlamentu je včeraj še pred sprejetjem zakona o verski svobodi zavrelo. Poslanci Demokratske fronte so želeli preprečiti glasovanje in v člane vladajoče koalicije pričeli metati steklenice in mikrofone, v dvorano pa so želeli vnesti tudi solzivec.

Prosrbski poslanci so tik pred glasovanjem zagrozili z nasiljem, če vlada ne bo opustila kontroverznega zakona. Kot so dejali, so pripravljeni za svojo cerkev umreti.