Dramatičen posnetek: ruskemu helikopterju se zlomi repni del, nato strmoglavi

Posnetek, ki kroži po spletu, prikazuje obupan poskus pilota, da bi obvladal močno poškodovan helikopter Ka-226, katerega repni del se je zlomil pri trčenju ob kopno. V videoposnetku vidimo, da pilot po trčenju dvigne helikopter nad plitvo vodo, nato spusti in kljub hudim poškodbam helikopter za kratek čas dvigne visoko nad morje.
Čez nekaj trenutkov začne helikopter nevarno nihati, medtem ko pilot skuša izvesti zasilni pristanek. Kmalu zatem helikopter izgubi nadzor, se začne pospešeno vrteti in strmoglavi na tla.
Po navedbah ruskih medijev so v nesreči umrli štirje zaposleni podjetja Kizljarski elektromehanični zavod (KEMZ), med njimi namestnik generalnega direktorja za gradnjo in prometno podporo ter letalski mehanik. Dve osebi sta bili ranjeni in prepeljani v bližnjo bolnišnico, piše The Economic Times.
KEMZ je del ruskega obrambnega kompleksa in proizvaja diagnostične ter nadzorne sisteme za letala tipov Suhoj in MiG, ki se uporabljajo v ruskih zračnih napadih na Ukrajino. Zaradi svoje vloge pri podpori ruskemu vojnemu aparatu je podjetje pod ameriškimi sankcijami, piše The Economic Times.
Vzrok nesreče še ni uradno potrjen. Ruska zvezna agencija za zračni promet je dogodek označila za "katastrofo" in sprožila uradno preiskavo. Kot poročajo mediji, pa bi lahko bile za nesrečo krive tehnične težave.
Helikopter Ka-226 je dvomotorno večnamensko letalo, zasnovano za civilno in vojaško uporabo, z zmogljivostjo prevoza do sedmih potnikov. Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je že pred časom trdila, da je sabotirala več helikopterjev tega tipa, vendar ruske oblasti teh navedb nikoli niso potrdile.
