Tujina

Dramatičen posnetek: ruskemu helikopterju se zlomi repni del, nato strmoglavi

Dagestan, 09. 11. 2025 11.36 | Posodobljeno pred 38 minutami

L.M.
17

Na družbenih omrežjih se je razširil dramatičen posnetek strmoglavljenja ruskega helikopterja Ka-226 v Dagestanu. V nesreči je umrlo pet ljudi, med njimi štirje zaposleni v podjetju Kizljarski elektromehanični zavod, ki je pod ameriškimi sankcijami zaradi podpore ruski vojaški industriji.

Posnetek, ki kroži po spletu, prikazuje obupan poskus pilota, da bi obvladal močno poškodovan helikopter Ka-226, katerega repni del se je zlomil pri trčenju ob kopno. V videoposnetku vidimo, da pilot po trčenju dvigne helikopter nad plitvo vodo, nato spusti in kljub hudim poškodbam helikopter za kratek čas dvigne visoko nad morje.

Čez nekaj trenutkov začne helikopter nevarno nihati, medtem ko pilot skuša izvesti zasilni pristanek. Kmalu zatem helikopter izgubi nadzor, se začne pospešeno vrteti in strmoglavi na tla.

Po navedbah ruskih medijev so v nesreči umrli štirje zaposleni podjetja Kizljarski elektromehanični zavod (KEMZ), med njimi namestnik generalnega direktorja za gradnjo in prometno podporo ter letalski mehanik. Dve osebi sta bili ranjeni in prepeljani v bližnjo bolnišnico, piše The Economic Times.

KEMZ je del ruskega obrambnega kompleksa in proizvaja diagnostične ter nadzorne sisteme za letala tipov Suhoj in MiG, ki se uporabljajo v ruskih zračnih napadih na Ukrajino. Zaradi svoje vloge pri podpori ruskemu vojnemu aparatu je podjetje pod ameriškimi sankcijami, piše The Economic Times.

Vzrok nesreče še ni uradno potrjen. Ruska zvezna agencija za zračni promet  je dogodek označila za "katastrofo" in sprožila uradno preiskavo. Kot poročajo mediji, pa bi lahko bile za nesrečo krive tehnične težave.

Helikopter Ka-226 je dvomotorno večnamensko letalo, zasnovano za civilno in vojaško uporabo, z zmogljivostjo prevoza do sedmih potnikov. Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je že pred časom trdila, da je sabotirala več helikopterjev tega tipa, vendar ruske oblasti teh navedb nikoli niso potrdile.

helikopter Ka-226 Dagestan nesreča
daedryk
09. 11. 2025 13.31
slava dagestanu
Odisej25
09. 11. 2025 13.28
-1
Kot piše tu, je ukro vojska vsemogočna, sabotira, dela diverzije, atentate itd. V Pokrovsku zmaguje, tako pravi Zelenski, Rusija bo vsak čas kapitulirala pravijo naši mediji, po drugi strani pravi nemški vojaki in obveščevalci , bodo Rusi napadli EU, kljub temu, da so gospodarsko in vojaško zlomljeni. Rute se hvali, da ima EU protijedrski ščit, zato, ker je v EU nameščeno kakšnih 600 jedrskih bomb. Ukrajinci umirajo. Nek britanski general je povedal, da je razmerje 1 proti 36 mrtvih ukro vojakov. je 21.Avgusta 2025 0bjavil novico: 1.700.000 padlih ukro vojakov. Ukrajinski poslanec Artem Dmytruk je ob tem poročal: "Seznami pogrešanih danes vsebujejo več kot milijon ljudi in seveda so ti ljudje najverjetneje mrtvi, medtem ko njihove družine ostajajo v popolni nevednosti. Situacija je tragična, situacija je strašna."
kleinek
09. 11. 2025 13.28
Zakaj se je dvignil nazaj v zrak, medtem ko je že bil na tleh?
NeXadileC
09. 11. 2025 13.27
Če bi takoj pristal. Vse bi bilo v redu.
PIKAPOLONICA1994
09. 11. 2025 13.26
+1
posebej, če je ruski, a ne?
Rains
09. 11. 2025 13.23
-1
lol ruska jajca
Maminsin
09. 11. 2025 13.22
+0
Bravo rusofili.Zarad ameriških sankcij je strmoglavil.😡
Sventevith
09. 11. 2025 13.15
+3
Nesposoben pilot. Res ne razumem tega njegovega početja. Minus tudi za snemalca, ki je bolj snemal samo pokrajino. Minus še za redakcijo, ki pušča odprte komentarje.
FejsBrukica
09. 11. 2025 13.20
+0
Kaj je pa s komentarji narobe, trol?
jablan
09. 11. 2025 13.26
-2
Tebi pa minus k si pameten
Aleks 85
09. 11. 2025 13.14
+1
Neralen posnetej
Lens
09. 11. 2025 13.14
+4
Čudne odločitve pilota, vsaj trikrat bi lahko pristal brez večjih posledic. Drugače pa bravo snemalec, pol videa je samo nebo.
proofreader
09. 11. 2025 13.14
+0
Čipi iz pralnega stroja?
jablan
09. 11. 2025 13.27
Tvojga
ptuj.si
09. 11. 2025 13.09
-2
🤪
lusma00
09. 11. 2025 13.06
-1
Putler pospravlja enega za drugim,če se mu ne ukloni..če ne pade z balkona,se čudežno zastrupi ali strmoglavi ipd.
JerryB
09. 11. 2025 13.03
+9
Nepojmljive odločitve pilota. Namesto, da bi ga spustil v vodo, ko je lahko, je šel tvegat in ga spet dvigovat gor…
