Dramatičen posnetek: ruskemu helikopterju se zlomi repni del, nato strmoglavi

Posnetek, ki kroži po spletu, prikazuje obupan poskus pilota, da bi obvladal močno poškodovan helikopter Ka-226, katerega repni del se je zlomil pri trčenju ob kopno. V videoposnetku vidimo, da pilot po trčenju dvigne helikopter nad plitvo vodo, nato spusti in kljub hudim poškodbam helikopter za kratek čas dvigne visoko nad morje.

Čez nekaj trenutkov začne helikopter nevarno nihati, medtem ko pilot skuša izvesti zasilni pristanek. Kmalu zatem helikopter izgubi nadzor, se začne pospešeno vrteti in strmoglavi na tla.

Po navedbah ruskih medijev so v nesreči umrli štirje zaposleni podjetja Kizljarski elektromehanični zavod (KEMZ), med njimi namestnik generalnega direktorja za gradnjo in prometno podporo ter letalski mehanik. Dve osebi sta bili ranjeni in prepeljani v bližnjo bolnišnico, piše The Economic Times.