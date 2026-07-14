Delfin priplaval do obale in se ob plavalcih igral z žogo

Videoposnetek igrivega delfina se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Na enem od zadrskih profilov si je posnetek ogledalo že več kot 1,5 milijona ljudi.
Na posnetku delfin plava znotraj območja, ki je označeno z bojami, ob tem pa žogo večkrat vrže v zrak in jo spretno vodi po morski gladini. V neposredni bližini pa je tudi več plavalcev.
Po poročanju hrvaških portalov domačini delfina dobro poznajo, saj naj bi se ljudem že večkrat približal. Staremu znancu iz morja so zato nadeli ime Oliver.
Ena od uporabnic je pod videoposnetkom zapisala, da delfina ob plaži videva že več kot dve desetletji, pogosto pa je priplaval celo tako blizu plavalcev, da so se ga lahko dotaknili.
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