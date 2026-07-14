Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Delfin priplaval do obale in se ob plavalcih igral z žogo

Maslenica, 14. 07. 2026 10.24 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
N.L.
Delfin ob hrvaški obali

Iz Maslenice v severni Dalmaciji prihaja nenavaden prizor. Obiskovalci tamkajšnje plaže so posneli delfina, ki se je približal obali, nato pa pobral žogo in se z njo poigraval v neposredni bližini plavalcev.

Videoposnetek igrivega delfina se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Na enem od zadrskih profilov si je posnetek ogledalo že več kot 1,5 milijona ljudi.

Na posnetku delfin plava znotraj območja, ki je označeno z bojami, ob tem pa žogo večkrat vrže v zrak in jo spretno vodi po morski gladini. V neposredni bližini pa je tudi več plavalcev. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju hrvaških portalov domačini delfina dobro poznajo, saj naj bi se ljudem že večkrat približal. Staremu znancu iz morja so zato nadeli ime Oliver.

Ena od uporabnic je pod videoposnetkom zapisala, da delfina ob plaži videva že več kot dve desetletji, pogosto pa je priplaval celo tako blizu plavalcev, da so se ga lahko dotaknili.

delfin Maslenica Dalmacija Oliver žival

40.000 glasov proti Jankoviću? Ali župan rezultat smatra kot nezaupnico?

Z motorjem v medveda

24ur.com Nasedli delfin poginil v naročju reševalne ekipe
24ur.com Mladi kit grbavec zataval v plitve vode, na pomoč mu je priskočila jata delfinov
24ur.com Nepričakovani obiskovalec: na floridski plaži plaval medved
24ur.com Japonska svari pred napadalnim delfinom, ki je ugriznil že več ljudi
24ur.com Divja vožnja ob polotoku Marjan: z gliserjem trčil v delfina
24ur.com Reševanje delfina: kako bi ga poimenovali?
Dominvrt.si Znan je razlog, zakaj je poginil delfin iz Jadranskega morja
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
14. 07. 2026 11.38
Na Maldivih so to doživetja z morskimi psi. Jih božaš kod domača ščeneta.
Odgovori
+1
1 0
96bimBo
14. 07. 2026 11.37
Igrivo, vendar nevarno, če te udari s plavutjo.
Odgovori
+0
1 1
simc167
14. 07. 2026 11.27
To si bodo pa zapomnili. Srečneži.
Odgovori
0 0
BtpS
14. 07. 2026 11.06
Tudi v kvarnerju je letos veliko mladih delfinckov. Previdno tisti, ki s colni uzivate v divjanju !!!!
Odgovori
+1
2 1
strupzdravilo
14. 07. 2026 10.58
ful igrivo, najboljše
Odgovori
+1
1 0
_endrug
14. 07. 2026 10.56
Takšne počitnice pa so nepozabne. Prijazen delfin.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Če otrok poleti reče "boli me glava", tega ne prezrite
Mehko starševstvo: ko starše postane strah postavljanja meja
Mehko starševstvo: ko starše postane strah postavljanja meja
Ste noseči in brez energije? Preden posežete po tej pijači, preberite opozorilo zdravnikov
Ste noseči in brez energije? Preden posežete po tej pijači, preberite opozorilo zdravnikov
Prvi trener Erlinga Haalanda razkril skrivnost njegovega uspeha
Prvi trener Erlinga Haalanda razkril skrivnost njegovega uspeha
zadovoljna
Portal
Na počitnicah z 12 let mlajšim
To so prizori, zaradi katerih je bilo Laško konec tedna v središču pozornosti
To so prizori, zaradi katerih je bilo Laško konec tedna v središču pozornosti
Turkizni biser Balkana, ki navdušuje z lepoto in s cenami
Turkizni biser Balkana, ki navdušuje z lepoto in s cenami
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka romantičen večer, ki ga še dolgo ne bodo pozabili
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka romantičen večer, ki ga še dolgo ne bodo pozabili
vizita
Portal
Najboljša živila za ženske, starejše od 60 let: so odlična izbira za večerjo in zmanjšujejo tveganje za bolezni srca
Strokovnjaki razkrivajo: to je največja napaka, ki jo delamo pri skrbi za zdravje
Strokovnjaki razkrivajo: to je največja napaka, ki jo delamo pri skrbi za zdravje
Ženska, ki ne čuti bolečine: zdravniki ugotovili, da ima izjemno redko bolezen
Ženska, ki ne čuti bolečine: zdravniki ugotovili, da ima izjemno redko bolezen
Zakaj je sonce nevarno tudi v oblačnem vremenu
Zakaj je sonce nevarno tudi v oblačnem vremenu
cekin
Portal
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
Koliko denarja bi morali vedno imeti na računu? Finančni strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
Koliko denarja bi morali vedno imeti na računu? Finančni strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
Kako je družina Soros prevzela del prestižnega Hamptonsa
Kako je družina Soros prevzela del prestižnega Hamptonsa
Delate eno službo? Generacija Z jih ima po tri – in to je razlog
Delate eno službo? Generacija Z jih ima po tri – in to je razlog
moskisvet
Portal
"Pomagajte mi do novih prsi, saj nisem navajena delati": hrvaška starleta prosi za nove silikone
V kratkem bo treba odpreti denarnico
V kratkem bo treba odpreti denarnico
Ljubezenski trikotnik, ki je pretresel belgijski nogomet
Ljubezenski trikotnik, ki je pretresel belgijski nogomet
Bila je strah in trepet podzemlja: danes pomaga ljudem, ki so izgubili vse
Bila je strah in trepet podzemlja: danes pomaga ljudem, ki so izgubili vse
dominvrt
Portal
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Po neurju: Kako pravilno oceniti škodo na vrtu in rešiti rastline
Po neurju: Kako pravilno oceniti škodo na vrtu in rešiti rastline
To živilo je lahko smrtno nevarno za pse
To živilo je lahko smrtno nevarno za pse
okusno
Portal
Najlažja poletna sladica: pripravljena v 5 minutah in brez pečice
Živilska folija ni vedno najboljša izbira: v teh primerih je raje ne uporabljajte
Živilska folija ni vedno najboljša izbira: v teh primerih je raje ne uporabljajte
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni
Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni
voyo
Portal
Hitri in drzni: Tokyo drift
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804