Delfin priplaval do obale in se ob plavalcih igral z žogo

Videoposnetek igrivega delfina se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Na enem od zadrskih profilov si je posnetek ogledalo že več kot 1,5 milijona ljudi.

Na posnetku delfin plava znotraj območja, ki je označeno z bojami, ob tem pa žogo večkrat vrže v zrak in jo spretno vodi po morski gladini. V neposredni bližini pa je tudi več plavalcev.