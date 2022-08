V Dalmaciji izbruhnil velik požar

O tem, kako so se v zadnjih sedmih dneh spopadli s kar 12 požari, so pisali tudi na svoji Facebook strani. O težkih razmerah pričajo tudi slike, ki so pospremile objavo.

So pa gasilci uspeli lokalizirati požar, ki je v nedeljo izbruhnil na območju nacionalnega parka Telašćica. Kljub temu so še vedno v pripravljenosti, saj zaradi suše lahko že majhna iskra ponovno zaneti ogenj.

"Fantje in dekleta brez primere! Želimo jim samo najboljše, saj na terenu noč in dan opravljajo neverjetno delo," so zapisali in dodali, da gre za prostovoljce, ki za svoje delo niso plačani. "Ko ste vi na plaži, so oni v gozdu," je še zapisano na Facebook strani PGD Sali.