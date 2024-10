V Dalmaciji nov incident trajekta hrvaške Jadrolinije: celodnevna agonija

Na trajektu Jadrolinije Vladimir Nazor je nastala okvara na električnih instalacijah, ki je niso mogli odpraviti med plovbo, zato potnikov in vozil niso mogli izkrcati na otoku Ist, so v sredo sporočili iz podjetja. Kot je poročal Net.hr, je šlo za celodnevno agonijo potnikov, ki so bili na poti precej dlje, kot so načrtovali.

Kot so poročali hrvaški mediji, je ladja, polna ljudi in vozil, okoli 40 minut krožila pred otokom Ist, ker niso mogli spustiti vstopne ploščadi. Nato so se vrnili v zadrsko pristanišče, kjer jih je prevzel drugi trajekt, ki se je proti otokom znova opravil okoli 19. ure.