V Dalmaciji so potrdili primere garij

V Dubrovniku so potrdili primere garij, poroča Večernji list . Po podatkih NIJZ gre za parazitsko kožno nalezljivo bolezen, ki jo povzroča majhna pršica, imenovana srbec.

Ker se zlahka prenaša s telesnim stikom, zdravstvene službe še posebej opozarjajo na previdnost v kolektivih, kot so vrtci in šole, piše Dubrovniški dnevnik. V dubrovniških vrtcih trenutno ni zabeleženih primerov bolezni, vendar so bili starši pravočasno obveščeni, da bi preprečili morebitno širjenje okužbe.

Na Hrvaškem letno prijavijo manj kot tisoč primerov garij, medtem ko v Dubrovniško-neretvanski županiji letno zabeležijo med 50 in 100 primerov. Pri otrocih se bolezen včasih lahko razširi na lasišče, obraz in dlani. Za običajne garje običajno zadoščajo sredstva, ki vsebujejo skabicide (sredstva proti pršicam), in jih nanašamo na kožo.