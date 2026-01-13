Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Dalmaciji so potrdili primere garij

Dubrovnik, 13. 01. 2026 10.05 pred 28 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Srbež

Primere nalezljive kožne bolezni, ki jo povzroča parazitska pršica, so potrdili v Dubrovniku. Prvi pomembni znak bolezni je srbež. Simptomi se lahko pojavijo po nekaj dneh ali tednih. Najpogosteje se garje prenašajo tam, kjer je veliko ljudi in primanjkuje higiene.

Okužimo se predvsem s tesnim telesnim stikom (koža na kožo), po dolgotrajnem držanju za roke, spanju v isti postelji ali po spolnem stiku.
Okužimo se predvsem s tesnim telesnim stikom (koža na kožo), po dolgotrajnem držanju za roke, spanju v isti postelji ali po spolnem stiku.
FOTO: Shutterstock

V Dubrovniku so potrdili primere garij, poroča Večernji list. Po podatkih NIJZ gre za parazitsko kožno nalezljivo bolezen, ki jo povzroča majhna pršica, imenovana srbec.

Pri otrocih se bolezen včasih lahko razširi na lasišče, obraz in dlani.
Pri otrocih se bolezen včasih lahko razširi na lasišče, obraz in dlani.
FOTO: Shutterstock

Okužimo se predvsem s tesnim telesnim stikom (koža na kožo), po dolgotrajnem držanju za roke, spanju v isti postelji ali po spolnem stiku, navaja NIJZ. Ker se zlahka prenaša s telesnim stikom, zdravstvene službe še posebej opozarjajo na previdnost v kolektivih, kot so vrtci in šole, piše Dubrovniški dnevnik. V dubrovniških vrtcih trenutno ni zabeleženih primerov bolezni, vendar so bili starši pravočasno obveščeni, da bi preprečili morebitno širjenje okužbe.

Na Hrvaškem letno prijavijo manj kot tisoč primerov garij, medtem ko v Dubrovniško-neretvanski županiji letno zabeležijo med 50 in 100 primerov. Pri otrocih se bolezen včasih lahko razširi na lasišče, obraz in dlani. Za običajne garje običajno zadoščajo sredstva, ki vsebujejo skabicide (sredstva proti pršicam), in jih nanašamo na kožo.

Preberi še Nalezljiva kožna bolezen: preden se pojavijo simptomi, lahko mine osem tednov

Srbež se pojavi, ko se telo segreje

Prvi pomembni znak okužbe je običajno srbež, ki se iznenada pojavi in je izrazit predvsem ponoči oziroma ko se pacient segreje. Pri nekaterih ljudeh se srbenje ne pojavi (zelo stari ljudje, dojenčki). Kožne spremembe najdemo predvsem tam, kjer je koža mehka in tanka (med prsti, notranja stran zapestja, komolec, kolena, okrog popka ...). Zaradi praskanja najdemo na koži opraskanine, drobne mehurčke, rdečino. Spremembe na koži so posledica imunskega odziva na pršico in njene izločke.

Bolezen povzroča majhna pršica, imenovana srbec.
Bolezen povzroča majhna pršica, imenovana srbec.
FOTO: Shutterstock

Pri ljudeh, ki so prvič okuženi, se znaki bolezni pojavijo v dveh do šestih tednih po okužbi, pri tistih, ki so že imeli srbečico, pa že v nekaj dneh po okužbi (1–4 dni), pravijo podatki NIJZ.

Garje lahko dobi vsak. Pogosteje se pojavljajo tam, kjer je gostota stanovalcev velika in kjer ni pogojev za vzdrževanje osebne higiene, higiene perila in posteljnine. Ocenjujejo, da se z garjami letno okuži 300 milijonov ljudi po vsem svetu.

Razlagalnik

Garje so nalezljiva kožna bolezen, ki jo povzroča mikroskopska pršica, znana kot "srbec" ali znanstveno Sarcoptes scabiei var. hominis. Ta parazit se zarije v zgornjo plast kože, kjer samice odlagajo jajčeca. Bolezen se kaže predvsem kot intenziven srbež, ki je posledica imunskega odziva telesa na pršico, njene telesne tekočine in izločke.

Okužba z garjami se najpogosteje prenaša s tesnim fizičnim stikom med ljudmi, kot so dolgotrajno držanje rok, spanje v isti postelji ali spolni stik. Redkeje se lahko prenaša tudi preko okuženih oblačil, brisač ali posteljnine, vendar ta način prenosa ni tako pogost, saj pršica izven človeškega gostitelja hitro umre. Zaradi načina prenosa so bolj ogroženi kolektivi z veliko gostoto ljudi, kot so vrtci, šole, domovi za ostarele in druge ustanove, kjer je stik med posamezniki pogostejši.

Glavni simptom garjavosti je močan srbež, ki se običajno poslabša ponoči. Na koži se lahko pojavijo drobni rdeči izpuščaji, pretisni mehurčki ali značilni tanki, vijugasti kanali pod kožo, ki jih izkoplje samica pršice. Pri ljudeh, ki se okužijo prvič, se lahko simptomi pojavijo šele čez dva do šest tednov, medtem ko se pri tistih, ki so garje že preboleli, lahko znaki pojavijo že v enem do štirih dneh po ponovni okužbi, ker je imunski sistem že senzibiliziran.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
garje srbež hrvaška dubrovnik primeri

Potres magnitude 4,3 v Italiji, čutili smo ga tudi v Sloveniji

Hrvaški župnik razkril, koliko prispevkov je zbral med božičem

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Con-vid 1984
13. 01. 2026 11.19
Čakam, da se javi urad za integracijo migrantskih bolezni.
Odgovori
+1
1 0
lcePower
13. 01. 2026 11.10
robi je za uvoz migrantov iz tretjega sveta.. posledice so pa garje
Odgovori
+4
4 0
Klobasazulu
13. 01. 2026 11.01
to jih v cerkvah dobijo taprvo
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Škandal še vedno odmeva
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
zadovoljna
Portal
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Frizura, ki je razvnela internet
Frizura, ki je razvnela internet
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Bolezen, ki najprej spremeni osebnost, ne spomina
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
cekin
Portal
Kaj je INR račun?
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
moskisvet
Portal
Kako je postal najbogatejši človek na svetu?
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
5 živil, ki razstrupljajo telo
5 živil, ki razstrupljajo telo
Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni
Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450