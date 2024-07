V Daruvarju dan žalovanja, napadalec se brani z molkom

Pravne in fizične osebe, ki izvajajo gostinsko dejavnost, so pozvali k opravljanju dela v skladu z dnevom žalovanja. "Sočustvujemo z družinami tragično preminulih in jim izrekamo iskreno sožalje," je zapisano v sklepu, ki ga je podpisal župan Damir Lneniček.

22. julij, ki se bo zapisal v črno zgodovino Hrvaške, je terjal šest življenj. Med žrtvami je tudi napadalčeva mati, hišnik in stanovalci doma za starejše.

51-letnega napadalca so v torek zvečer vklenjenega privedli na zaslišanje. Očitajo mu 11 kaznivih dejanj, vključno s femicidom, štirimi hudimi umori in enim umorom, poroča net.hr. Na policiji se je branil z molkom, tudi pred zaslišanjem, ko so ga novinarji vprašali, ali se počuti krivo, je odgovoril, da nima komentarja.