V Davosu bodo podpisali ustanovno listino Trumpovega Odbora za mir

Mandat članic odbora naj ne bi bil daljši od treh let, stalno članstvo pa bi si lahko zagotovile z vplačilom milijarde dolarjev.

Odbor, ki ga bo predsednik ZDA vodil sam, je bil prvotno zasnovan kot organ za nadzor nad povojno obnovo Gaze, vendar bo sedaj glede na osnutek ustanovne listine očitno namenjen tudi širšemu reševanju kriz po svetu, navaja francoska tiskovna agencija AFP .

Ameriški predsednik Donald Trump bo danes s podpisom na slovesnosti ob robu Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v švicarskem Davosu ustanovil svoj Odbor za mir.

Golob: Ni še nastopil čas, da bi se Slovenija pridružila Odboru za mir

Trump je k sodelovanju povabil voditelje več kot 50 držav, nekaj jih je povabilo že sprejelo, številne pa odločitev o pridružitvi še preučujejo, kot so v odziv na vabilo sporočili tudi iz Vatikana in Rima.

Sodelovanje naj bi doslej potrdilo več kot 20 držav, med njimi Madžarska, Argentina, Izrael, Belorusija, Egipt, Turčija, Katar, Savdska Arabija, Pakistan in Albanija.

Vabilo naj bi po Trumpovih besedah sprejela tudi Rusija. Kitajska medtem ni neposredno zavrnila sodelovanja, vendar se v Pekingu zavzemajo za mednarodni sistem z Združenimi narodi v središču.

Norveška in Švedska pa sta že zavrnili sodelovanje v odboru, podobno so nakazali tudi v Franciji.

Slovenija prav tako ne načrtuje pridružitve odboru, po besedah premierja Roberta Goloba še ni nastopil čas za to. V izjavi za medije v sredo je kot glavni pomislek navedel, da je mandat odbora preširok in da lahko nevarno spodkoplje mednarodno ureditev, ki temelji na Ustanovni listini ZN.