V Davosu o ukrajinskem mirovnem načrtu: 'Za Ukrajince je najpomembnejše, da zmagamo'

Včeraj pa je na to temo že spregovoril Andrij Jermak , vodja kabineta ukrajinskega predsednika in ocenil, da je dober znak, da število udeležencev na pogovorih o mirovnem načrtu narašča. Polovica jih je namreč bila iz Evrope, 18 iz Azije in 12 iz Afrike. "Zelo spodbudno je, da z nami sodeluje vse več držav Globalnega juga," je dejal Jermak. "Konflikt v Evropi je namreč izziv za vse človeštvo."

Mirovni načrt, ki ga je Kijev prvič predstavil konec leta 2022, med drugim predvideva umik ruskih sil z vseh zasedenih ozemelj v Ukrajini – vključno s polotokom Krim, kazni za ruske vojne zločince, odškodnine in varnostna jamstva. Rusija načrt zavrača in ni vabljena na pogovore o njem. Jermak je ob tem poudaril, da če se ozemeljskega celovitost Ukrajine, ki jo Rusija zdaj krši z nezakonitimi priključitvami, ne bo obnovila, "bodo lahko drugi agresorji po svetu kmalu zavzeli dele drugih držav in tam začeli prirejati lažne volitve".

"Za vse Ukrajince je najpomembnejše, da zmagamo v tej vojni," je dodal. Pot do miru, kot je omenil, vsekakor ni preprosta prekinitev ognja, saj si Rusi ne želijo miru, temveč prevlado.

Cilj pogovorov je bil nadgraditi prejšnja tovrstna prizadevanja, ki so potekala na Danskem, v Savdski Arabiji in na Malti. Vsak mirovni sporazum bo sicer zahteval tudi rusko sodelovanje, vendar Moskva v pogovorih ni zastopana. V zadnjem krogu, na Malti, so sodelovali odposlanci iz 65 držav. Tokrat, kot je dejal švicarski zunanji minister, Ignazio Cassis, eden od gostiteljev, je dejal, da se je pogovorov udeležilo 83 delegacij. Dodal je, da bi moral ta mirovni načrt služiti kot izhodišče za mir in da so pogovori namenjeni pripravi na trenutek, ko se jim bo pridružila tudi Rusija.

"Za zdaj je sicer iluzorno misliti, da bi se Rusija pozitivno odzvala na povabilo," je poudaril. "Rusija za zdaj ni pripravljena narediti nobenega koraka ali popustiti."