V delih Anglije močan dež povzročil kaos v prometu

Močan dež, ki je prizadel jugovzhod Anglije, je povzročil motnje v prometu, saj je narasla voda zaprla nekatere ceste in železniški promet. Vremenoslovci so izdali rumeno opozorilo pred močnim dežjem ter opozorili, da bi poplave na cestah lahko podaljšale čas potovanja ter vplivale na avtobusne in železniške storitve, prav tako pa bi lahko ogrozile nekatere domove in podjetja. "Pričakujemo še od 20 do 30 mm dežja, na nekaterih območjih ob obali Rokavskega preliva pa tudi do 40 mm dežja," so opozorili in dodali, da so tla precej mokra in lahko nedavno odpadlo listje zmanjša odvajanje površinske vode na nekaterih lokacijah.