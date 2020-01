V delih Avstralije lije kot iz škafa, kar prinaša olajšanje in nove skrbi

Hujše nevihte so zajele nekatere dele Avstralije, kjer že od septembra divjajo obsežni gozdni požari. Dež je prinesel olajšanje za gasilce, a hkrati tudi skrbi, saj so številne strele zanetile nove požare. Oblasti se bojijo tudi škode, ki bi jo lahko povzročila vodna ujma.

Čeprav se v deželi ’tam spodaj’ veselijo vsake kapljice dežja, avstralski meteorologi ne upajo z gotovostjo napovedati, da ga bo tam, kjer je potrebno, padlo dovolj. Gasilci se že od septembra borijo s požari, ki so najhujši v zveznih državah Viktorija in Novi Južni Wales.Razmere so oteževale visoke temperature, ki so presegle tudi 40 stopinj Celzija, v državi pa se soočajo tudi s sušo. Zdaj so Avstralijo zajele hude nevihte, ponekod pa pada tudi toča. Čeprav so dežja veseli, pa oblasti skrbi, da bi se prebivalci morali spopasti z vodno ujmo. Obsežni požari so uničili tudi velik del vegetacije, ki ponavadi "popije" obilne količine dežja. Uprava za zaščito in reševanje zvezne države Viktorija je na Facebookuobjavila fotografije, ki prikazujejo resno škodo, ki so jo povzročile nevihte, vključno z udorom, globoko kar štiri metre.

AvstralskiNine Newsje poročal, da je v nekaterih delih države v nekaj urah padlo toliko dežja, kot ga v povprečju pade v enem mesecu, čeprav žal ne v vzhodnem Gippslandu, kjer divja nekaj izmed najhujših požarov v zvezni državi Viktorija. V Novem Južnem Walesu je v torek več kot 10.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike. Gasilci iz te zvezne države so na Twitterju sicer objavili posnetek, ob katerem so zapisali, da jim je dež prinesel olajšanje. "Čeprav ne bo pogasil vseh požarov, nam bo zelo pomagal pri njihovi omejitvi," so dodali.

V začetku tedna so dejali, da če napovedi držijo, bo to čudežno zdravilo. "To bi bilo kot božično, rojstnodnevno, zaročno in poročno darilo v enem," so v ponedeljek zapisali na Twitterju. "Držimo pesti." Megla prekrila Melbourne Požari v Viktoriji in Novem Južnem Walesu so ena izmed najhujših katastrof, ki je zajela Avstralijo v zadnjih letih. Umrlo je vsaj 28 ljudi, samo v NJ Walesu pa je bilo poškodovanih in uničenih več kot 3000 domov. Državne in zvezne oblasti se borijo z obvladovanjem ognja, tudi s pomočjo gasilcev iz drugih držav, vključno z ZDA. Več deset tisoč ljudi je prejšnji teden sodelovalo v protestih po vsej državi, v katerih so pozivali vlado, da naredijo več v boju s podnebno krizo.

