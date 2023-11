V delno porušenem predoru ujetih najmanj 40 gradbenih delavcev

Inšpektor Državne službe za nesreče (SDRF) Jagdamba Bijalwan , ki vodi reševalno akcijo, je v pogovoru za The Indian Express dejal, da ruševine blokirajo od 25 do 50 metrov predora. Po njegovih besedah nimajo nobene komunikacije s tistimi, ki so ujeti v notranjosti, vendar ne gre za smrtno nevarno situacijo.

Uradnik za obvladovanje nesreč Devendra Patwal pa je povedal, da delavci, čeprav so ujeti, imajo dovolj prostora. "Dobra stvar je, da niso natlačeni in imajo tampon okoli 400 metrov, kjer lahko hodijo in normalno dihajo. Imajo dovolj kisika, da brez težav preživijo od osem do deset ur, kar bi nam moralo dati dovolj časa, da jih rešimo," je dejal.