V delti Neretve našli mrtvo samico izredno ogroženega klavžarja

Na Hrvaškem so našli truplo samice izredno redkega ptiča klavžarja, ki se je zadnjih nekaj mesecev zadrževala pri naših južnih sosedih. Njena zadnja lokacija je bila v delti Neretve, podatki njenega GPS-lokatorja pa razkrivajo, da je ptica v nedeljo poletela na bližnji travnik na hranjenje, po 15 minutah pa je poginila.

Se še spomnite zadnjega poročanja o obisku ptiča klavžarja, ki velja za izredno redkega in zaščitenega, pri nas? To je bilo v začetku leta 2022, ko smo poročali o poginu ptiča Giovannija, ki se je na poti v Toskano ustavil za kratek čas na Dolenjskem, a se je med umikom od fotografa, ki ga je želel ujeti v svoj objektiv, dotaknil električne žice in poginil.

Tokrat pa zgodba o poginu te izredno redke ptice prihaja s Hrvaške, in sicer iz doline reke Neretve. Tam so namreč včeraj našli truplo samice Gipsy. Žalostno novico o smrti tega zelo redkega ptiča je na družbenem omrežju sporočilo Združenje BIOM, ki se ukvarja z zaščito narave na Hrvaškem.

Po sporočilu avstrijskih kolegov, ki si že več kot deset let prizadevajo klavžarje ponovno razmnožiti in naseliti v svojem okolju, da že nekaj časa niso zaznali gibanja ptice, so prostovoljci Bioma odšli na teren v delto Neretve, kjer so nazadnje zaznali njeno lokacijo, a so žal ptico našli mrtvo. Kaj je razlog za njeno smrt, še ni znano. Potrebno bo počakati na obdukcijsko poročilo. Je pa bila o smrti ptice obveščena tudi Policija. Gipsy je na Hrvaško priletela pred nekaj meseci in se zadrževala na različnih lokacijah, zadnje dni v delti Neretve. Tokratni pogin klavžarja ni prvi na Hrvaškem. Januarja 2020 so prav tako iz okoljevarstvenega združenja Biom sporočili, da so med letom čez Hrvaško umrle štiri izjemno redke ptice klavžarja. Takrat so ugotovili, da sta bili najmanj dve ptici žrtvi krivolovcev v naravnem parku Vransko jezero v bližini Zadra.