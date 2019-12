V delu Avstralije zaradi vročine in požarov razglasili izredne razmere

Veter lahko razširi požare

Premierka zvezne države Gladys Berejiklian je pojasnila, da so se za razglasitev izrednih razmer odločili zaradi "katastrofalnih vremenskih razmer". Oblasti so ta ukrep sprejele že drugič, odkar so se septembra ob pomoči suše začeli širiti požari. "Največja skrb v naslednjih nekaj dneh je nepredvidljivost ob izjemnem vetru in izjemno visokih temperaturah," je dejala.