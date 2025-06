Tik pred pogajanji zaostritev konflikta, v Harkovu ranjen sedemletnik

V Istanbulu naj bi danes potekali novi neposredni pogovori med delegacijama Rusije in Ukrajine, na katerih naj bi razpravljali o načinih za morebitno končanje vojne. A v dneh pred pogajanji sta vojski še zaostrili konflikt. Med drugim so ruske sile z droni in dvema raketama napadle Harkov. Med petimi ranjenimi je tudi sedemletni deček.

OGLAS

V Istanbulu bodo danes po napovedih potekali novi neposredni pogovori med delegacijama Rusije in Ukrajine, na katerih naj bi razpravljali o načinih za morebitno končanje vojne in predlogih, ki sta jih pripravili obe državi. Rusko delegacijo bo vodil svetovalec ruskega predsednika Vladimir Medinski, ukrajinsko pa obrambni minister Rustem Umerov.

Prva neposredna pogajanja med predstavniki Ukrajine in Rusije po letu 2022 so v Istanbulu potekala sredi maja. Pogajalci so se dogovorili le o izmenjavi po tisoč vojnih ujetnikov, ki so jo že izpeljali, razpravljali pa so tudi o prekinitvi ognja in morebitnem srečanju predsednikov držav.

Drugi krog pogovorov med državama je v sredo predlagal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Kot je dejal, namerava Rusija danes ukrajinski delegaciji predstaviti osnutek memoranduma o svojih pogojih za končanje vojne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v nedeljo sporočil, da načrt, ki ga bodo predstavili ukrajinski pogajalci, med drugim predvideva popolno in brezpogojno prekinitev ognja, izpustitev vseh vojnih ujetnikov ter vrnitev ugrabljenih otrok. Za vzpostavitev zanesljivega in trajnega miru pa je po njegovem potrebno srečanje med njim in ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom.

Volodimir Zelenski in Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand

Pred pogovori v največjem turškem mestu sta se po navedbah ruskega zunanjega ministrstva, ki jih je prenesla državna agencija Tass, po telefonu pogovarjala tudi Lavrov in ameriški državni sekretar Marco Rubio.

Napadi se stopnjujejo

Drugi krog pogovorov med delegacijama bo sicer potekal dan po intenzivnih medsebojnih napadih ruskih in ukrajinskih sil. Rusija je v noči na nedeljo nad Ukrajino po navedbah Kijeva izstrelila 472 dronov, kar je največ v enem dnevu od začetka vojne. Ukrajina pa je v nedeljo izvedla obsežne napade z droni na ruska vojaška letališča ter s skoraj 120 brezpilotnimi letalniki uničila več kot 40 bojnih in izvidniških letal, med drugim v Sibiriji. S tem naj bi onesposobila več kot tretjino ruskih strateških bombnikov.

V Harkovu ranjen tudi sedemletni deček

Napadi so se nadaljevali tudi v noči na ponedeljek. Po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform so ruske sile Harkov napadle z droni in dvema raketama. Med petimi ranjenimi je po navedbah župana Igorja Terehova tudi sedemletni deček.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči