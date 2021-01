V dobrem desetletju izginilo za 20 Slovenij gozdov

Medtem ko se ves svet ukvarja s koronavirusom, v ozadju ostaja še ena, morda celo bolj pomembna fronta: podnebne spremembe. In kot da bi ljudje sami sebi metali polena pod noge, uničujemo svojega največjega zaveznika v tem boju, tropske in subtropske gozdove.

Ti izginjajo z alarmantno hitrostjo, v še enem od številnih poročil o tej temi opozarja Svetovni sklad za naravo WWF. Na 24 območjih, kjer izsekavanje gozdov poteka najhitreje, je v le dobrem desetletju od leta 2004 do 2017 izginilo za skoraj 415 tisoč kvadratnih kilometrov gozdov, kar je enako površini Kalifornije oziroma 20-krat toliko, kot je površina Slovenije.

WWF opozarja, da je treba ukrepati zdaj, časa je vse manj. Gozdovi so generatorji kisika, ljudem dajejo hrano in zdravila, pomembni pa so tudi zato, ker skladiščijo ogljikov dioksid, ki bi sicer uhajal v ozračje. Po ocenah WWF kar 1,2 milijarde ljudi živi v ali ob gozdovih in je odvisna od njih, obenem pa so dom vsake druge kopenske živalske vrste.

Prej omenjenih 24 območji, kjer je izsekavanje najhujše, leži v Južni Ameriki, podsaharski Afriki, jugovzhodni Aziji in Oceaniji. Brazilska regija Cerrado, kjer živi pet odstotkov vseh živalskih in rastlinskih vrst na svetu, je od leta 2004 do 2017 izgubila kar tretjino gozdov. Izsekali so jih, da bi napravili prostor za živinorejo in pridelavo soje. Ogromno je porabijo za izdelavo biogoriv, ki so v državi zelo priljubljena, številni vozniki, ki jih uporabljajo, pa si lažejo, da s tem pomagajo okolju.