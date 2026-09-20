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V dolgi kolon čakali na gorivo, ko je vanje z vso silo trčil tovornjak

Moskva, 20. 09. 2026 14.37 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Nesreča v Rusiji (X)

Zaradi strahu pred pomanjkanjem goriva se po ukrajinskem nočnem napadu, v katerem je bila poškodovana tudi rafinerija nafte v moskovski regiji, pred okoliškimi bencinskimi črpalkami vijejo dolge kolone vozil. Vozniki so živčni, poročajo tudi o pretepih med čakajočimi. V eno od kolon, ki je segala tudi na obvoznico, pa je z veliko hitrostjo trčil tovornjak. Umrla je najmanj ena oseba, več drugih je poškodovanih.

V Rusiji je tovornjak z veliko hitrostjo trčil v kolono vozil,ki je bila ustavljena na ostavnem pasu, ki vodi do bencinske črpalke. Kot poroča Nexta, je bilo poškodovanih več oseb, vsaj en voznik pa je v hudi nesreči umrl.

Po poročanju tujih medijev naj bi bilo poškodovanih najmanj 10 vozil. Okoliščine incidenta še preiskujejo, navajajo ruski mediji.

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Nesreča se je zgodila v času, ko tud Rusijo pesti veliko pomanjkanje goriv, pred črpalkami pa se vijejo dolge kolone.

Moskva je sicer pred tem trdila, da se je stanje v Moskvi normaliziralo, pojavljajo pa da se le manše motnje na ruskem trgu goriva.

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Vrste pred bencinskimi črpalkami v Moskvi so začele naraščati zaradi strahu pred pomanjkanjem goriva po ukrajinskem napadu na lokalno rafinerijo nafte. V noči na 20. september je namreč Ukrajina izvedla napad na rafinerijo v okrožju Kapotnja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil napad in sporočil, da je bil zadet eden ključnih objektov ruske naftne industrije.

Ruski mediji poročajo, da so se pojavile tudi informacije o preteplih v vstah na bencinskih črpalkah. Ta naj bi na primer izbruhnil v vasi Masljanino v Novosibirski regiji.

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