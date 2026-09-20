V dolgi kolon čakali na gorivo, ko je vanje z vso silo trčil tovornjak

V Rusiji je tovornjak z veliko hitrostjo trčil v kolono vozil,ki je bila ustavljena na ostavnem pasu, ki vodi do bencinske črpalke. Kot poroča Nexta, je bilo poškodovanih več oseb, vsaj en voznik pa je v hudi nesreči umrl. Po poročanju tujih medijev naj bi bilo poškodovanih najmanj 10 vozil. Okoliščine incidenta še preiskujejo, navajajo ruski mediji.

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Nesreča se je zgodila v času, ko tud Rusijo pesti veliko pomanjkanje goriv, pred črpalkami pa se vijejo dolge kolone. Moskva je sicer pred tem trdila, da se je stanje v Moskvi normaliziralo, pojavljajo pa da se le manše motnje na ruskem trgu goriva.