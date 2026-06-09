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V Dolomitih našli truplo slovenske pohodnice

Cortina d'Ampezzo, 09. 06. 2026 20.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Soteska pri slapovih Fanes

Italijanske oblasti so po večurni obsežni iskalni akciji našle truplo 54-letne slovenske pohodnice, ki so jo od ponedeljka pogrešali v dolini Val di Fanes v italijanskih Dolomitih, poročajo italijanski mediji. Da je izgubila stik s pohodnico, je karabinjerjem sporočila njena mati. Gorski reševalci so sporočili, da ji je najverjetneje spodrsnilo na začetku ferate in je zgrmela več deset metrov v globino ozke soteske.

Cortina d'Ampezzo
Cortina d'Ampezzo
FOTO: Shutterstock

Po prijavi so reševalci avtomobil pogrešane odkrili parkiranega v kraju Felizon ob vhodu v naravni park Dolomiti d'Ampezzo v bližini Cortine d'Ampezzo, poroča Corriere delle Alpi. Njen telefon je bil nazadnje aktiven v nedeljo zjutraj.

V obsežni iskalni akciji, ki se je začela v ponedeljek zvečer, so sodelovali člani gorske reševalne službe, gasilci, karabinjerji, finančna policija in upravljavci dronov. Pomagala sta tudi dva helikopterja.

Po več urah iskanja so truplo slovenske pohodnice našli v bližini Ponte Outo na težko dostopnem območju v soteski pod planinsko potjo. Oblasti so sprožile preiskavo smrti, katere okoliščine za zdaj še niso znane.

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Kot so pojasnili italijanski gorski reševalci, se je Slovenka odpravila na krožno pot pri slapovih Fanes, na začetku ferate pa ji je najverjetneje spodrsnilo, zato je padla več deset metrov globoko.

Ob reki so najprej našli čelado, zato so z droni, psi in helikopterji prečesali območje soteske in tam našli pohodnico. Kot so kasneje ugotovili, čelada ni pripadala pokojni ženski.

Dolomiti slovenska pohodnica nesreča v gorah Val di Fanes

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