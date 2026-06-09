V Dolomitih našli truplo slovenske pohodnice

Po prijavi so reševalci avtomobil pogrešane odkrili parkiranega v kraju Felizon ob vhodu v naravni park Dolomiti d'Ampezzo v bližini Cortine d'Ampezzo, poroča Corriere delle Alpi. Njen telefon je bil nazadnje aktiven v nedeljo zjutraj.
V obsežni iskalni akciji, ki se je začela v ponedeljek zvečer, so sodelovali člani gorske reševalne službe, gasilci, karabinjerji, finančna policija in upravljavci dronov. Pomagala sta tudi dva helikopterja.
Po več urah iskanja so truplo slovenske pohodnice našli v bližini Ponte Outo na težko dostopnem območju v soteski pod planinsko potjo. Oblasti so sprožile preiskavo smrti, katere okoliščine za zdaj še niso znane.
Kot so pojasnili italijanski gorski reševalci, se je Slovenka odpravila na krožno pot pri slapovih Fanes, na začetku ferate pa ji je najverjetneje spodrsnilo, zato je padla več deset metrov globoko.
Ob reki so najprej našli čelado, zato so z droni, psi in helikopterji prečesali območje soteske in tam našli pohodnico. Kot so kasneje ugotovili, čelada ni pripadala pokojni ženski.