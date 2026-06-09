V Dolomitih našli truplo slovenske pohodnice

Po prijavi so reševalci avtomobil pogrešane odkrili parkiranega v kraju Felizon ob vhodu v naravni park Dolomiti d'Ampezzo v bližini Cortine d'Ampezzo, poroča Corriere delle Alpi. Njen telefon je bil nazadnje aktiven v nedeljo zjutraj.

V obsežni iskalni akciji, ki se je začela v ponedeljek zvečer, so sodelovali člani gorske reševalne službe, gasilci, karabinjerji, finančna policija in upravljavci dronov. Pomagala sta tudi dva helikopterja.

Po več urah iskanja so truplo slovenske pohodnice našli v bližini Ponte Outo na težko dostopnem območju v soteski pod planinsko potjo. Oblasti so sprožile preiskavo smrti, katere okoliščine za zdaj še niso znane.