V Donecku je bila med spanjem ubita devetčlanska ukrajinska družina

Ukrajinsko tožilstvo regije Doneck je sporočilo, da so v začetku tega meseca oboroženi moški v "vojaški uniformi zahtevali, da tam živeča družina izprazni hišo, saj so tja želeli naseliti enoto ruske vojske". Ko je lastnik hiše to zavrnil, so "napadalci njegovi družini zagrozili s fizičnim nasiljem in odšli", je urad sporočil na podlagi predhodnih informacij.

Ukrajina trdi, da so družino ubile ruske okupacijske sile po prepiru, medtem ko ruske oblasti trdijo, da so zaradi umorov aretirali dva ruska vojaka. Ruske sile Volnovakho zasedajo od marca 2022.

Ukrajinsko tožilstvo regije Doneck je pokazalo fotografije s kraja dogodka, na katerih je videti trupla družinskih članov, ki so bili ustreljeni v svojih posteljah, še vedno stisnjeni v objemih, na stenah pa so vidne sledi krvi.

Tožilstvo je dodalo, da so se nekaj dni kasneje vrnili in ustrelili vseh devet članov družine medtem ko so spali. "V kazenskem postopku je bila uvedena predkazenska preiskava zaradi kršitve zakonov in običajev vojne," so še sporočili.

Ruski preiskovalci so medtem javili, da so v povezavi z umorom v ponedeljek pridržali dva ruska vojaka. Identificirani osumljenci so "ruski vojaški uslužbenci z Daljnega vzhoda, ki služijo po pogodbi," je v izjavi zapisal Preiskovalni odbor Ruske federacije za tako imenovano Ljudsko republiko Doneck.

Ruski preiskovalci so povedali še, da je po prvih ocenah motiv zločina "konflikt na domu". Osumljence so pridržali in odpeljali na preiskovalni oddelek, kjer skušajo ugotoviti vse okoliščine dogodka in zbrati dokazno gradivo, pojasnjujejo na komisiji.